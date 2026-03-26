"Ceea ce am văzut (la Trump) este o anumită frustrare pentru că europenii au reacţionat târziu la cererea sa", a spus Rutte, referindu-se la apelul lui Trump către aliaţi de a se implica militar în deschiderea Strâmtorii Ormuz, unde Iranul a ameninţat că va lovi navele care au legături cu SUA, cu Israelul şi cu aliaţii acestora, în cadrul represaliilor la care a recurs în urma bombardamentelor americano-israeliene, relatează agenţia EFE.

Trump a atacat verbal joi din nou ţările NATO, cărora le-a spus că el va ţine minte că nu l-au ajutat în războiul împotriva Iranului, după ce într-o declaraţie anterioară i-a acuzat de "laşitate" pe aliaţii din NATO.

Vrobind joi la o conferinţă de presă de prezentare a raportului anual al Alianţei pe 2025, Rutte a justificat decizia Statelor Unite de a nu se consulta cu aliaţii înainte de a lansa ofensiva împotriva Iranului "prin motive solide, pentru a se asigura că nimeni nu ştie ce se va întâmpla în acea dimineaţă de sâmbătă", 28 februarie.

Israelul a început atunci războiul printr-un bombardament fulgerător asupra unui complex din Teheran unde au fost astfel ucişi ayatollahul Ali Khamenei şi zeci de responsabili politici şi militari iranieni.