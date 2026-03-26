Un oficial de la Teheran declară sfidător că Iranul are dreptul legal și natural să controleze strâmtoarea Ormuz. Asta după ce Israelul a anunțat că l-a eliminat pe comandantul marinei iraniene, care coordona operațiunile de blocare a strâmtorii.

Pe de altă parte, Trump critică din nou NATO că nu face absolut nimic să ajute în războiul cu Iranul.

Trump: I-am distrus complet. Ei se roagă să încheie un acord. Nu eu. Dar le este teamă să o spună, pentru că se gândesc că ar putea fi uciși de propriul lor popor. De asemenea, le este teamă că noi i-am putea ucide. Nu a existat niciodată un conducător de țară care să-și fi dorit mai puțin acea funcție înaltă. "Nu vreau!"

Ascultăm câte ceva din ce mai spun ei. Ei spun: "Nu vreau". "Am vrea să vă facem următorul lider suprem". "Nu, mulțumesc, nu vreau".

Abbas Araghchi, ministrul iranian de externe: ”Nu au avut loc negocieri până acum. Spun cu certitudine că nu avem nicio conversație și nicio negociere cu omologii noștri americani. Însă, în ultimele zile, omologii noștri americani au început să trimită mesaje prin intermediul altora… al altor țări care ne sunt prietene”.

Acest lucru nu se numește conversație, nici negociere sau altceva.

Planul de pace, respins

După ce a respins planul de pace în 15 puncte al președintelui Trump, Teheranul a prezentat cinci condiții pentru a pune capăt războiului - inclusiv încheierea conflictului „pe toate fronturile” și plata de despăgubiri de război.

Trump: ”Aș spune că sunt luptători lamentabili, dar negociatori grozavi. Mai bine să devină serioși, înainte să fie prea târziu - a amenințat Trump”.

Trum a criticat din nou NATO şi a susţinut că nu a ajutat în eforturile de război cu ... IRANUL LUNATIC. A adăugat că Statele Unite nu au nevoie de nimic de la NATO, ci doar... să "NU UITE NICIODATĂ" acest lucru."

Între timp, armata israeliană a anunţat eliminarea unui comandant de rang înalt al marinei iraniene, Alireza Tangsiri, care ar fi coordonat operațiunile pentru blocarea strâmtorii Ormuz - pe unde, înainte de război, tranzita 20% din producția mondială de petrol și Gaze naturale lichefiate.

Benjamin Netanyahu: ”Noaptea trecută l-am eliminat pe comandantul Forțelor Navale ale Gardienilor Revoluției. Acest individ avea mult sânge pe mâini și era, de asemenea, cel care a condus închiderea Strâmtorii Ormuz. Acesta este un alt exemplu al cooperării Israelului cu prietenul nostru, Statele Unite, în scopul comun de a atinge obiectivele războiului”.

Iranul continuă să lanseze rachete

Dar Iranul continuă să lanseze rachete asupra Israelului și vecinilor din Golf.

Mai mulți răniți au fost transportați la spital și mai multe case au fost lovite la Kafr Qasim un oraș din centrul Israelului.

Pe de altă parte, secretarul apărării din Marea Britanie, John Healey, spune că există o "axă a agresiunii" între Rusia și Iran.

John Healey, secretarul apărării Marea Britanie: ”Vedem aceleași tactici și tehnologii folosite de Rusia în Ucraina. Aceasta este mână ascunsă a lui Putin”.

Aproape sigur, Rusia oferea instruire și împărtășea informații Iranului încă înainte de acest conflict, inclusiv privind tipuri de drone în domeniul războiului electronic.

Potrivit Finacial Times, Rusia a oferit Teheranului sprijin crucial, inclusiv imagini din satelit, date despre țintire. Mai mult serviciile de informații au detectat livrări de drone rusești kamikaze către Iran. Aceasta ar fi prima dovadă, de la începutul războiului, că Moscova a oferit sprijin letal Iranului.