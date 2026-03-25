În timp ce războiul dintre SUA și Israel cu Iranul se apropie de a patra săptămână, rachetele iraniene continuă să lovească Israelul și statele din Golf, în ciuda afirmațiilor SUA și Israelului că au decimat stocurile de rachete, se arată într-o analiză Deutsche Welle.

O postare pe rețelele de socializare a Casei Albe din 14 martie susținea: „Capacitatea de rachete balistice a Iranului este distrusă funcțional”. Însă Iranul continuă să demonstreze că încă mai are cel puțin o anumită capacitate de rachete și după alte 10 zile, cu o serie de atacuri efectuate marți.

„Capacitatea de lansare a rachetelor a fost degradată, dar nu epuizată. Și acest lucru este semnificativ”, a declarat pentru DW Burcu Ozcelik, analist de securitate în Orientul Mijlociu pentru Royal United Services Institute (RUSI), un think tank de apărare și securitate.

Mai mult, a scris Kelly Grieco de la think tank-ul american Stimson Center, atacurile asupra bazelor de lansare și stocurilor militare iraniene au avut un impact redus datorită a ceea ce ea descrie ca o „pivotare operațională” din partea Iranului.

„În primele zile ale războiului, Iranul a lansat peste 500 de rachete balistice și peste 2.000 de drone. Rata de lovire: sub 5%. Apărarea a rezistat. Bombardamentul părea copleșitor. Cea mai mare parte a fost oprită”, a scris ea. „Ratele de lansare au scăzut cu peste 90% în următoarele două săptămâni. S-a întâmplat ceva contraintuitiv: rata de succes a început să crească. Iranul trăgea mai puțin, dar lovea mai des”.

Ca și în cazul multor aspecte ale acestui război, amploarea reală a puterii militare a Iranului rămâne dificil de evaluat cu precizie. Deci, ce știm exact?

Ce rachete are Iranul?

Având în vedere că stocurile de rachete ale Iranului nu au fost prezentate nici măcar înainte de cel mai recent conflict și, așa cum a remarcat Ozcelik, Iranul „nu a fost foarte direct în explicarea capacităților sale”, este dificil pentru cineva să răspundă cu exactitate la această întrebare. Armata israeliană l-ar fi estimat la aproximativ 2.500 înainte de război, în timp ce unii experți independenți au estimat numărul la până 6.000 de rachete.

În orice caz, înainte de război, Iranul avea cel mai mare și mai diversificat arsenal din Orientul Mijlociu, potrivit Biroului Directorului de Informații Naționale din SUA.

Grupul de reflecție Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale a declarat că acestea includeau rachete balistice precum Sejjil, Ghadr și Khorramshahr - cu o rază de acțiune de 2.000 de kilometri, Emad (1.700 km), Shahab-3 (1.300 km) și Hoveyzeh (1.350 km). Cu toate acestea, recentele tentative de atac asupra bazei militare britanice/americane de pe Diego Garcia, în Oceanul Indian, la aproape 4.000 km distanță de Iran, sugerează că Iranul are rachete cu o rază de acțiune mai mare decât se credea anterior.

Pe lângă faptul că sunt arme devastatoare în sine, rachetele balistice pot fi un mecanism de lansare a armelor nucleare, deși Teheranul neagă orice intenție de a construi bombe nucleare.

Cât de mare este impactul războiului asupra stocurilor de rachete ale Iranului?

Bineînțeles, lansarea multora dintre aceste rachete în ultimele săptămâni și în timpul conflictului din 2025 cu Israelul a redus stocul, la fel ca și atacurile americano-israeliene asupra fabricilor de arme. Dar nimeni din afara cercului restrâns iranian nu știe cât de mare este această reducere.

„De aceea și de aceea vedem cum IRGC (Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice) continuă să lanseze atacuri și, de facto, a închis Strâmtoarea Hormuz, punctul cheie de influență al regimului iranian. Nu tot programul de rachete balistice al Iranului va fi probabil eliminat pe parcursul acestei faze a operațiunii de către Statele Unite și Israel”, a adăugat Ozcelik de la RUSI.

Au existat puține informații concrete despre câte instalații de armament au fost avariate sau distruse de SUA și Israel, deși prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat săptămâna trecută că respectiva capacitate a Iranului în materie de rachete și drone a fost „degradată masiv” de astfel de atacuri.

Care este capacitatea Iranului în materie de drone?

Matthew Powell, lector în Studii de Putere Aeriană la Universitatea din Portsmouth, Anglia, a declarat pentru DW că „estimările de la începutul lunii februarie plasau numărul la aproximativ 80.000 de drone Shahed”, înainte de a adăuga că acuratețea acestei cifre este neclară și că este dificil de stabilit câte au fost folosite în războiul în curs.

„Dronele sunt extrem de importante pentru puterea militară a Iranului”, a adăugat el. „Costul relativ scăzut al dronelor în comparație cu alte active aeriene permite Teheranului să proiecteze putere militară și o influență politică mai largă în regiune la un cost mult redus. Dronele permit Iranului să lovească infrastructuri vitale în națiuni adverse datorită naturii sistemului de arme, în special Shahed 136, care este mai greu de distrus decât rachetele balistice mai mari”.

SUA cheltuiesc aproximativ 1 miliard de dolari pe zi pentru războiul din Iran, iar Powell a spus că merită menționat faptul că „prețul sistemelor de armament necesare pentru distrugerea dronelor este semnificativ mai mare decât cel al dronei în sine”.

Poate Iranul să își reaprovizioneze stocurile de rachete și drone?

Un alt avantaj al războiului cu drone pentru Iran este capacitatea sa de a înlocui rapid dronele, cel puțin în perioade normale. „Capacitatea estimată este de aproximativ 10.000 de drone Shahed pe lună în condiții de pace”, a spus Powell, care a subliniat că impactul războiului asupra acestui număr nu este cunoscut în prezent.

Deși dronele sunt destul de ușor de înlocuit, rachetele sunt mult mai complicate. Cu toate acestea, Iranul pare a fi capabil să le reconstruiască. Republica Islamică a stabilit structuri pentru reînarmare, datele din 2021-2025 de la Institutul Internațional de Cercetare a Păcii de la Stockholm arătând că Iranul este responsabil doar pentru 0,05% din importurile globale de arme.

Săptămâna trecută, generalul Ali Mohammad Naeini, purtătorul de cuvânt al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran, a declarat agenției de știri IRNA, administrată de stat, că țara produce rachete „chiar și în condiții de război, ceea ce este uimitor, și nu există nicio problemă specială în stocarea lor”. La scurt timp după această declarație, Naeini ar fi fost ucis într-un atac aerian.

Întrebarea este, de fapt, dacă Iranul le poate construi suficient de repede pentru a le înlocui pe cele pierdute prin folosire sau distrugere inamică. Alex Plitsas, un fost oficial al Pentagonului, a declarat pentru CBC din Canada că Iranul putea construi aproximativ 300 de rachete pe lună la începutul războiului, dar a estimat că acum numărul lor ar putea scădea la 40 pe lună sau „o singură salvă de rachete”.

Deși SUA și Israelul par încrezătoare că au lovit ținte pertinente la suprafață, se relatează pe scară largă că există cel puțin cinci „orașe subterane ale rachetelor” în diferite provincii iraniene, inclusiv Kermanshah și Semnan, precum și în apropierea regiunii Golfului.

Potrivit lui Ozcelik de la RUSI, neutralizarea amenințării Iranului pe termen lung este un obiectiv fundamental pentru SUA și Israel.

„Să putem degrada capacitatea regimului de a-și recupera, reconstitui și reabilita programul de rachete odată ce războiul se va termina și în viitor. Cred că acesta este obiectivul în acest moment și a fost de la începutul acestui război”, a spus el.