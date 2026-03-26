Datele recente arată creșteri semnificative ale prețurilor în aproape toate statele UE, cu vârfuri în țările nordice, în timp ce România rămâne în zona medie a clasamentului. În ceea ce privește scumpirea benzinei, România se află pe locul 21 din 27 de state, iar la motorină se situează la mijlocul clasamentului, pe locul 14, contrar așteptărilor, ceea ce indică o evoluție mai temperată comparativ cu alte state europene, unde creșterile au fost mult mai accentuate.

Criza actuală este a treia mare perturbare energetică a acestui deceniu, după pandemia din 2020 şi invazia Rusiei în Ucraina din 2022, ambele contribuind la creşterea inflaţiei globale. Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a readus în prim-plan vulnerabilitatea pieței globale a energiei, iar efectele se resimt rapid în Europa prin scumpirea petrolului, gazelor și carburanților.

Unde s-au înregistrat cele mai mari creșteri ale benzinei și motorinei

În clasamentul european al prețurilor la carburanți, în ultima săptămână cele mai ridicate valori pe litru se înregistrează în țări precum Olanda și Danemarca, unde benzina depășește 2.2, respective 2.3 euro/litru, iar motorina se apropie sau depășește 1,8 euro/litru, acestea fiind cele mai scumpe. La polul opus, cele mai mici prețuri sunt înregistrate în Bulgaria și Malta, unde benzina scade spre aproximativ 1,2 euro/litru, iar motorina chiar în jurul a 1,21–1,23 euro/litru, fiind cele mai accesibile. România se situează în zona medie a clasamentului, cu aproximativ 1,7 euro/litru pentru benzină și circa 1,92 euro/litru pentru motorină.

Din 19 februarie (ultimele cifre înregistrate înaintea declanșării războiului din Orient, publicate pe 23 februarie) și până pe 19 martie, potrivit datelor oficial ale Comisiei Europene, cele mai mari majorări s-au înregistrat în nordul Europei: în Suedia, benzina s-a scumpit cu aproximativ 0,34 euro/litru (+23,81%), iar motorina cu 0,67 euro/litru (+42,86%), în timp ce în Finlanda creșterile au ajuns la 0,40 euro/litru (+23,50%) pentru benzină și 0,58 euro/litru pentru motorină.

În Europa Centrală, Cehia și Polonia au raportat scumpiri de circa 0,31 euro/litru (+22,88%) la benzină și până la 0,57 euro/litru (+41,95% în Cehia și +39,92% în Polonia) la motorină. În regiune, România se situează la un nivel mediu, cu creșteri de aproximativ 0,25 euro/litru (+15,85%) la benzină și 0,32 euro/litru (+19,72%) la motorină, în timp ce Bulgaria a înregistrat scumpiri mai reduse, de circa 0,18 euro/litru (+14,47%) la benzină și 0,32 euro/litru (+25,92%) la motorină, iar Ungaria rămâne țara cu cele mai mici creșteri, de aproximativ 0,12 euro/litru (+8,12%) la benzină și 0,15 euro/litru (+9,88%) la motorină.

Prețurile carburanților în timp real în România poate fi consultat pe site-ul oficial al Consiliului Concurenței: https://monitorulpreturilor.info/Home/Gas

În România, guvernul a aprobat OUG-ul prin care limitează marja comercială a benzinei şi motorinei, a explicat ministrul Dezvoltării. Proiectul nu are încă avizul de la Consiliul Economic și Social.

Ce măsuri iau România și alte state europene

Măsurile adoptate de Guvern vizează declararea stării de criză pe piaţa petrolului şi/sau a produselor petroliere până la 30 iunie (cu posibilitatea prelungirii), limitarea marjei comerciale, în sensul în care, între 1 aprilie şi 30 iunie, în cazul benzinei şi motorinei, marja comercială nu poate depăşi marja medie aplicată de respectivul operator economic în 2025, şi condiţionarea exportului de obţinerea unei autorizaţii.

Pe fondul creșterii prețurilor la carburanți provocate de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, statele membre ale Uniunii Europene au adoptat o gamă variată de măsuri de atenuare a impactului economic, de la plafonări de prețuri și reduceri de accize, până la raționalizarea consumului și eliberarea rezervelor strategice.

Bulgaria — A introdus un ajutor financiar lunar de 20 de euro pentru șoferii cu venituri mici și familiile cu două autoturisme. Totodată, exporturile de carburanți au fost interzise temporar, pentru a asigura rezerve interne acoperind o perioadă de trei luni.

Ungaria — Premierul Viktor Orbán a anunțat plafonarea imediată a prețurilor la carburanți pentru persoane fizice, fermieri, transportatori și antreprenori, invocând atât conflictul din Orientul Mijlociu, cât și blocarea conductei petroliere Drujba, care traversează Ucraina.

Germania — Guvernul a prezentat Parlamentului un proiect de lege pentru înăsprirea controalelor asupra prețurilor carburanților, care obligă companiile petroliere suspectate de majorări nejustificate să demonstreze legalitatea acțiunilor lor.

