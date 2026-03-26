Nicuşor Dan a fost întrebat, joi seară, dacă va promulga rapid legea bugetului de stat.

”Constituţia mă obligă să primesc motivarea Curţii Constituţionale. Nu ajunsese la noi în momentul în care am plecat din Cotroceni. În secunda în care vine motivarea Curţii Constituţionale promulgăm legea bugetului. E important pentru toate autorităţile publice ca ea să intre... ştiţi că ea intră vigoare la trei zile după ce este publicată în Monitorul Oficial. E important pentru ei ca aceste trei zile să fie înainte de 31 martie”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.

Întrebat dacă va promulga legea în forma actuală, preşedintele a răspuns: ”Da, da. E o formalitate în acest moment. Constituţia îmi interzice să promulg înainte de a primi motivarea CCR”.

Curtea Constituţională a transmis, joi, după decizia de a respinge sesizarea AUR pe proiectul bugetului de stat pe 2026, că legea atacată a fost adoptată cu respectarea Constituţiei, iar modul în care a fost elaborat şi construit bugetul de stat ridică mai degrabă chestiuni de opţiune şi oportunitate legislativă.

CCR a arătat că solicitarea avizului Consiliului Legislativ şi al Consiliului Economic şi Social este o cerinţă constituţională cu privire la forma iniţială a proiectului de lege, în schimb, solicitarea unui nou aviz în cursul procedurii de adoptare a legii nu este o obligaţie constituţională, ci o posibilitate de care Parlamentul poate uza în funcţie de aprecierea sa.