Trimisul lui Vladimir Putin la Washington: Un acord de pace ”este aproape”, ”o soluție diplomatică”

Stiri externe
25-10-2025 | 16:08
trump putin
AFP

Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, a declarat că Rusia, SUA și Ucraina sunt „destul de aproape” de a ajunge la o soluție diplomatică pentru a pune capăt războiului.

autor
Cristian Matei

În declarația acordată CNN după sosirea la Washington pentru discuții cu oficialii americani, Dmitriev a negat, de asemenea, că întâlnirea planificată între Donald Trump și Putin ar fi fost anulată, așa cum a declarat anterior președintele american, potrivit informațiilor Reuters, citate de Kyiv Post.

El a sugerat că cei doi lideri se vor întâlni probabil la o dată ulterioară.

Summit-ul, programat inițial să aibă loc la Budapesta, a fost suspendat marți după ce Rusia a respins un armistițiu imediat - un eșec pe care Trump l-a invocat pentru a anunța amânarea.

Președintele american a declarat că a anulat discuțiile din cauza „lipsei de progrese în eforturile diplomatice” și pentru că „momentul nu era potrivit”.

Cu toate acestea, Dmitriev și-a exprimat optimismul, spunând: „Cred că Rusia, SUA și Ucraina sunt de fapt destul de aproape de o soluție diplomatică”.

El nu a furnizat detalii despre ce ar putea include un astfel de acord.

Potrivit publicației Axios, Dmitriev urmează să se întâlnească sâmbătă, la Miami, cu trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff. Agenția de știri rusă TASS, care este controlată de administrația lui Putin, a informat că Dmitriev va avea și alte întâlniri, nespecificate, în timpul vizitei sale.

Diplomații europeni au declarat săptămâna aceasta pentru Reuters că țările UE colaborează cu Ucraina la o nouă propunere de încetare a focului de-a lungul liniilor de front actuale – o idee menită să mențină implicarea SUA, recunoscând în același timp realitatea de pe teren.

„Este o mișcare importantă din partea președintelui Zelenski să recunoască deja că este vorba despre linii de luptă”, a spus Dmitriev. „Știți, poziția sa anterioară era că Rusia ar trebui să plece complet - așa că, de fapt, cred că suntem destul de aproape de o soluție diplomatică care poate fi găsită.”

Trump anunțase anterior că el și Putin se vor întâlni în Ungaria pentru a discuta despre încheierea războiului. Dar Putin a continuat să respingă concesiile, insistând că Ucraina trebuie să accepte să cedeze mai mult teritoriu înainte ca orice încetare a focului să poată fi luată în considerare.

Călătoria lui Dmitriev la Washington are loc pe fondul sancțiunilor recent anunțate de SUA împotriva a două dintre cele mai mari companii petroliere din Rusia. În ciuda acestui fapt, el a spus că dialogul între cele două țări va continua, subliniind că progresul este posibil numai în anumite condiții:

„Este cu siguranță posibil numai dacă interesele Rusiei sunt luate în considerare și tratate cu respect”, a declarat el pentru Reuters, potrivit Kyiv Post.

El a criticat, de asemenea, ultimele sancțiuni impuse de SUA, prevăzând că acestea vor afecta mai mult consumatorii americani decât Rusia.

„Acestea vor duce doar la scumpirea benzinei la benzinăriile americane”, a adăugat Dmitriev.

”Sancțiuni enorme” ale SUA asupra Rusiei

La începutul acestei săptămâni, Washingtonul a impus ceea ce a numit „sancțiuni enorme” asupra celor mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil, pentru a slăbi capacitatea Kremlinului de a finanța războiul din Ucraina.

Oficialii spun că succesul depinde de respectarea la nivel global a sancțiunilor, în special din partea Chinei și Indiei, principalii cumpărători de țiței rusesc la preț redus. Trezoreria SUA a avertizat că băncile străine care ajută Moscova să ocolească sancțiunile riscă să fie excluse din sistemul financiar american.

Trump a plecat vineri într-un turneu de trei etape în Asia, cu o agendă dominată de amenințarea nucleară a Coreei de Nord, tensiunile comerciale cu Beijingul și o nouă încercare de a reduce veniturile Moscovei din petrol.

Casa Albă a declarat că punctul culminant al călătoriei va fi o întâlnire față în față între Trump și președintele chinez Xi Jinping în timpul summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) din Coreea de Sud.

Un înalt oficial american a declarat că discuțiile dintre Trump și Xi se vor concentra pe disputele comerciale, controlul exporturilor Chinei și „achiziționarea de petrol rusesc de către China”.

Sursa: Kyiv Post

Etichete: Rusia, razboi in ucraina, donald trump,

Dată publicare: 25-10-2025 16:08

