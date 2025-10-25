Zelenski cere aliaților să apere cerul Ucrainei. Bombardamentele ruse de sâmbătă au ucis patru persoane și au rănit 20

Preşedintele Volodimir Zelenski i-a îndemnat din nou sâmbătă pe partenerii Ucrainei să apere cerul ucrainean, la câteva ore după ce bombardamente ruse asupra ţării sale au ucis patru persoane şi au rănit alte circa 20 în timpul nopţii, informează AFP.

Cu o zi înainte, Zelenski şi aliaţii săi s-au reunit la Londra pentru a discuta despre livrările de arme cu rază de acţiune lungă şi de sisteme de apărare aeriană Kievului.

„Partenerii noştri dispun de sistemele necesare şi pot deja să ajute la apărarea Ucrainei" contra rachetelor balistice ruse utilizate în „aproape toate atacurile.", a explicat liderul ucrainean pe reţelele sociale.

Zelenski a declarat că acordă „o atenţie particulară sistemelor Patriot", costisitoarele baterii antiaeriene de concepţie americană eficiente contra acestor rachete.

Zelenski cere sisteme Patriot pentru a proteja cerul Ucrainei

În timpul nopţii de vineri spre sâmbătă, Rusia a tras asupra Ucrainei „nouă rachete balistice Iskander-M" şi „64 de drone de atac" şi de alte tipuri, potrivit forţelor aeriene ucrainene, care afirmă că au distrus 50 de drone şi patru rachete.

Atacul a ucis două persoane şi a rănit alte 12 la Kiev, capitala ucraineană, a anunţat primarul oraşului Vitali Kliciko pe reţelele sociale.

În zona est-centrală a Ucrainei, „un membru al echipelor de salvare a fost ucis şi un altul a fost rănit în urma lansării repetate (de către Rusia) a unor rachete asupra comunităţii din Petropavlivska în regiunea Dnipropetrovsk", a scris Ministerul de Interne ucrainean pe reţelele sociale.

În aceeaşi regiune, „o femeie a fost de asemenea ucisă şi alte şapte persoane au fost rănite", a mai informat ministerul, explicând că „au fost avariate camioane de pompieri, clădiri rezidenţiale şi magazine".

Rusia intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice

La rândul său, Ministerul Apărării rus a afirmat că a vizat „companii ale complexului militaro-industrial ucrainean, precum şi obiective de infrastructură energetică ce permit funcţionarea lui".

Odată cu scăderea temperaturilor, Rusia şi-a înmulţit atacurile asupra infrastructurilor energetice ale Ucrainei, generând temeri în legătură cu o iarnă grea pentru ucraineni.

Zelenski a mai declarat sâmbătă că de la începutul anului Rusia a lansat contra Ucrainei „circa 770 de rachete balistice" şi peste „50 de rachete Kinjal" hipersonice, dificil de interceptat de către apărarea aeriană.

