Zelenski cere aliaților să apere cerul Ucrainei. Bombardamentele ruse de sâmbătă au ucis patru persoane și au rănit 20

Stiri externe
25-10-2025 | 15:19
Volodimir Zelenski
Getty

Preşedintele Volodimir Zelenski i-a îndemnat din nou sâmbătă pe partenerii Ucrainei să apere cerul ucrainean, la câteva ore după ce bombardamente ruse asupra ţării sale au ucis patru persoane şi au rănit alte circa 20 în timpul nopţii, informează AFP.

autor
Sabrina Saghin

Cu o zi înainte, Zelenski şi aliaţii săi s-au reunit la Londra pentru a discuta despre livrările de arme cu rază de acţiune lungă şi de sisteme de apărare aeriană Kievului.

Partenerii noştri dispun de sistemele necesare şi pot deja să ajute la apărarea Ucrainei" contra rachetelor balistice ruse utilizate în „aproape toate atacurile.", a explicat liderul ucrainean pe reţelele sociale.

Zelenski a declarat că acordă „o atenţie particulară sistemelor Patriot", costisitoarele baterii antiaeriene de concepţie americană eficiente contra acestor rachete.

Zelenski cere sisteme Patriot pentru a proteja cerul Ucrainei

În timpul nopţii de vineri spre sâmbătă, Rusia a tras asupra Ucrainei „nouă rachete balistice Iskander-M" şi „64 de drone de atac" şi de alte tipuri, potrivit forţelor aeriene ucrainene, care afirmă că au distrus 50 de drone şi patru rachete.

Citește și
volodimir zelenski
Aliaţii Ucrainei promit să retragă petrolul şi gazele ruseşti de pe piaţa globală. Ce a declarat Volodimir Zelenski

Atacul a ucis două persoane şi a rănit alte 12 la Kiev, capitala ucraineană, a anunţat primarul oraşului Vitali Kliciko pe reţelele sociale.

În zona est-centrală a Ucrainei, „un membru al echipelor de salvare a fost ucis şi un altul a fost rănit în urma lansării repetate (de către Rusia) a unor rachete asupra comunităţii din Petropavlivska în regiunea Dnipropetrovsk", a scris Ministerul de Interne ucrainean pe reţelele sociale.

În aceeaşi regiune, „o femeie a fost de asemenea ucisă şi alte şapte persoane au fost rănite", a mai informat ministerul, explicând că „au fost avariate camioane de pompieri, clădiri rezidenţiale şi magazine".

Rusia intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice

La rândul său, Ministerul Apărării rus a afirmat că a vizat „companii ale complexului militaro-industrial ucrainean, precum şi obiective de infrastructură energetică ce permit funcţionarea lui".

Odată cu scăderea temperaturilor, Rusia şi-a înmulţit atacurile asupra infrastructurilor energetice ale Ucrainei, generând temeri în legătură cu o iarnă grea pentru ucraineni.

Zelenski a mai declarat sâmbătă că de la începutul anului Rusia a lansat contra Ucrainei „circa 770 de rachete balistice" şi peste „50 de rachete Kinjal" hipersonice, dificil de interceptat de către apărarea aeriană.

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, razboi, razboi in ucraina, atac, Zelenski,

Dată publicare: 25-10-2025 15:19

Articol recomandat de sport.ro
Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat”: „De aia a scăpat de knockout”
Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat”: „De aia a scăpat de knockout”
Citește și...
Propaganda rusă profită de explozia de la Ploiești și aruncă vina pe Ucraina
Stiri Sociale
Propaganda rusă profită de explozia de la Ploiești și aruncă vina pe Ucraina

Propaganda rusă a lansat o nouă campanie de dezinformare, prin care dă vina pe Ucraina pentru incidentul de la rafinăria Lukoil din Ploiești și o explozie similară în Ungaria. Mai mult, Kremlinul inventează o explozie și în Slovacia.

Aliaţii Ucrainei promit să retragă petrolul şi gazele ruseşti de pe piaţa globală. Ce a declarat Volodimir Zelenski
Stiri externe
Aliaţii Ucrainei promit să retragă petrolul şi gazele ruseşti de pe piaţa globală. Ce a declarat Volodimir Zelenski

Peste 20 de țări care sprijină Ucraina s-au angajat la summitul Coaliției pentru voință, la Londra, să elimine petrolul și gazele rusești de pe piața globală, în încercarea de a-l forța pe Vladimir Putin să pună capăt războiului, transmite BBC.

Noi acuzații de spionaj pentru Ungaria: Bosnia-Herțegovina a expulzat 2 spioni. Budapesta, anchetată și de Comisia Europeană
Stiri externe
Noi acuzații de spionaj pentru Ungaria: Bosnia-Herțegovina a expulzat 2 spioni. Budapesta, anchetată și de Comisia Europeană

Bosnia-Herțegovina a expulzat doi cetățeni ungari acuzați de spionaj. Este o nouă acuzație de acest fel împotriva Ungariei, care este anchetată de Comisia Europeană pentru că a spionat instituții europene. Și Ucraina a acuzat anterior Ungaria de spionaj.

Recomandări
Statul anunță ”posibile noi descoperiri” de gaze în Marea Neagră. Studii pentru ”o mai bună înțelegere a opțiunilor” DOCUMENT
Stiri Sociale
Statul anunță ”posibile noi descoperiri” de gaze în Marea Neagră. Studii pentru ”o mai bună înțelegere a opțiunilor” DOCUMENT

Guvernul anunță ”posibile noi descoperiri” de gaze în Marea Neagră și va prelungi cu 2 ani perioada de explorare prevăzută de acordul de concesiune a perimetrului Neptun Deep. Măsura nu afectează demararea producției în 2027, după cum era stabilit.

 

Nicușor Dan, la Ziua Armatei: Nu este suficient să te bați cu pumnii în piept că vrei pace, trebuie să fii responsabil VIDEO
Stiri actuale
Nicușor Dan, la Ziua Armatei: Nu este suficient să te bați cu pumnii în piept că vrei pace, trebuie să fii responsabil VIDEO

Preşedintele Nicuşor Dan, a declarat, sâmbătă, la Iaşi, că modernizarea Armatei Române este o prioritate, punctând că nu e suficient să spui că vrei pace, ci trebuie să fii responsabil, să te pregăteşti ca să descurajezi războiul.

 

Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO
Stiri actuale
Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO

Sfinţirea Catedralei Naţionale (Catedrala Mântuirii Neamului) va avea loc duminică, 26 octombrie 2025, şi va marca Centenarul Patriarhiei Române.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 25 Octombrie 2025

02:15:08

Alt Text!
Superspeed
S9E24

22:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Radu Afrim la Întrebarea mesei rotunde

43:03

Alt Text!
La Măruță
24 Octombrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28