Volodimir Zelenski: „Sancţiunile sunt una dintre cele mai dureroase lovituri pentru Putin"

Stiri externe
25-10-2025 | 15:13
Volodimir Zelenski
Getty

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Statelor Unite, la Londra, să extindă sancțiunile la întregul sector petrolier rus și a reiterat solicitarea de a primi rachete cu rază lungă de acțiune de tip Tomahawk, potrivit Euronews.

Zelenski s-a întâlnit în capitala britanică cu peste 20 de lideri europeni, care s-au angajat să susțină militar Ucraina pentru a o proteja de eventuale noi agresiuni, în eventualitatea unei încetări a focului care ar pune capăt războiului ce durează de peste trei ani și jumătate.

Presiuni suplimentare asupra Moscovei

Reuniunea, organizată de premierul Keir Starmer, a avut ca scop intensificarea presiunilor asupra președintelui rus Vladimir Putin și impulsionarea unor măsuri recente, inclusiv noile sancțiuni impuse de Uniunea Europeană și Statele Unite asupra veniturilor obținute de Rusia din exportul de petrol și gaze.

Liderii au discutat despre protejarea rețelei electrice ucrainene de atacurile zilnice cu drone și rachete, despre consolidarea apărării aeriene și despre furnizarea către Kiev de rachete cu rază de acțiune mai mare, capabile să lovească ținte în interiorul Rusiei.

Solicitarea rachetelor Tomahawk

Zelenski a cerut din nou Statelor Unite să furnizeze rachete Tomahawk — o opțiune analizată de președintele Donald Trump, dar respinsă până în prezent. El a salutat, totodată, decizia recentă a lui Trump de a impune sancțiuni petroliere, catalogând-o drept „un pas mare înainte”.

„Trebuie să exercităm presiuni nu doar asupra Rosneft și Lukoil, ci asupra tuturor companiilor petroliere rusești”, a subliniat liderul ucrainean.

„Presiunile pe petrol sunt cheia opririi războiului”

Zelenski a declarat că Ucraina desfășoară propria campanie de presiune cu drone și rachete asupra infrastructurii petroliere ruse. „Presiunile asupra petrolului rusesc sunt un mijloc de a pune capăt războiului. Toate companiile petroliere rusești, inclusiv Rosneft, Lukoil, Surgutneftegas și cele apropiate de Putin, trebuie să fie paralizate”, a insistat el.

Vladimir Putin a ignorat, până în prezent, toate încercările de a fi determinat să negocieze pacea cu Kievul și continuă să justifice invazia la scară largă a Ucrainei.

Occidentul caută un nou cadru de securitate

Premierul britanic Keir Starmer a acuzat Moscova că formulează „cerințe absurde” privind teritorii pe care nu a reușit să le cucerească. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a estimat că Putin „rămâne fără bani, trupe și idei”.

La Londra s-a discutat și despre conturarea unei viitoare „forțe de reasigurare”, compusă preponderent din mijloace aeriene și navale, care ar urma să protejeze spațiul aerian și maritim al Ucrainei după o eventuală încetare a luptelor.

Sursa: News.ro

