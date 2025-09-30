Mesajul SUA după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova

Stiri externe
30-09-2025 | 14:40
alegeri republica moldova
Inquam/ Octav Ganea

Statele Unite ale Americii au felicitat partidul Maiei Sandu, PAS, care a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova. Washingtonul a avut numeroși observatori la scrutin și au transmis în ultimul timp semnale de susținere a Chișinăului.

 

autor
Cristian Anton

Statele Unite ale Americii au felicitat partidul Maiei Sandu, PAS, pentru câștigarea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, printr-un mesaj distribuit marți de Ambasada SUA la Chișinău.

Apreciem înalt participarea cetățenilor Republicii Moldova la alegerile parlamentare. Felicitări Partidului Acțiune și Solidaritate și tuturor partidelor care au depășit pragul de reprezentare în Parlament. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu viitorul guvern în chestiuni de interes comun”, a transmis Ambasada SUA din Republica Moldova.

Citește și
Parlament Moldova
Cum va arăta noul parlament al Republicii Moldova. Partidul Maiei Sandu a obținut 55 de mandate din 101

Anterior, Ambasada SUA anunța că reprezentații săi au monitorizat alegerile din Republica Moldova ”îndeplinindu-și atribuțiile diplomatice de informare a factorilor de decizie de la Washington”.

Administrația Trump a arătat în ultima perioadă o apropiere de Republica Moldova și conducerea sa pro-europeană.

PAS a câștigat cu peste 50% alegerile parlamentare din Republica Moldova și a obținut astfel majoritatea în legislativul de la Chișinău, după o campanie electorală extrem de dură, marcată de imixtiuni agresive ale Rusiei. 

Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Maia Sandu, Chisinau, rezultate, ambasada SUA, mesaj, statele unite ale americii, felicitari, Alegeri Moldova 2025,

Dată publicare: 30-09-2025 14:40

Articol recomandat de sport.ro
Superba Andrea Miklos s-a căsătorit! Imagini de la nuntă
Superba Andrea Miklos s-a căsătorit! Imagini de la nuntă
Citește și...
Concluziile observatorilor străini, după alegerile din Moldova: „Tenacitatea democratică a naţiunii a prevalat”
Stiri externe
Concluziile observatorilor străini, după alegerile din Moldova: „Tenacitatea democratică a naţiunii a prevalat”

Misiunea observatorilor OSCE ai alegerilor legislative din Republica Moldova a constatat că scrutinul a avut loc pe fondul unor atacuri hibride fără precedent, dar autorităţile electorale s-au pregătit în mod profesionist şi au fost transparente.

Cum va arăta noul parlament al Republicii Moldova. Partidul Maiei Sandu a obținut 55 de mandate din 101
Stiri externe
Cum va arăta noul parlament al Republicii Moldova. Partidul Maiei Sandu a obținut 55 de mandate din 101

Moldova spune „PAS” Rusiei și alege să rămână pe drumul european, în urma unui scrutin marcat de presiuni uriașe, campanii de dezinformare și tentative de cumpărare de voturi.

„Moldova e mică, dar voinică”. Maia Sandu laudă rezultatul votului, dar nu crede că rușii se lasă bătuți prea ușor
Stiri externe
„Moldova e mică, dar voinică”. Maia Sandu laudă rezultatul votului, dar nu crede că rușii se lasă bătuți prea ușor

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, crede că Federația Rusă nu va renunța complet la acțiunile de intimidare și presiune asupra Moldovei, însă a adăugat că „Moldova este o țară mică, dar voinică”, care își apără suveranitatea și independența.

Maia Sandu ia în calcul aderarea Republicii Moldova la UE fără Transnistria: Ce este „al doilea scenariu”
Stiri externe
Maia Sandu ia în calcul aderarea Republicii Moldova la UE fără Transnistria: Ce este „al doilea scenariu”

Președinta Moldovei, Maia Sandu, declară că procesul de aderare la UE fără regiunea separatistă Transnistria face parte dintr-un scenariu de rezervă, primul scenariu fiind reîntregirea țării.

Rezultate finale la alegerile parlamentare din Republica Moldova, 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”
Stiri externe
Rezultate finale la alegerile parlamentare din Republica Moldova, 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Republica Moldova a ales să-și păstreze drumul spre Europa. Partidul Acțiune și Solidaritate a câștigat alegerile parlamentare cu un scor istoric.

Recomandări
Fără „privilegii de lux” la Romsilva. Angajații nu mai primesc zece salarii bonus de pensionare, ci unul: „Adică normalitate”
Stiri actuale
Fără „privilegii de lux” la Romsilva. Angajații nu mai primesc zece salarii bonus de pensionare, ci unul: „Adică normalitate”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că a fost modificat contractul colectiv de muncă al angajaților de la Romsilva, iar bonusul de pensionare al acestora nu va mai fi zece salarii, ca până acum, ci unul singur. ”Adică normalitate”, a spus ea.

Mesajul președintei CCR, la început de an universitar: „Puterea dreptului transformă o sumă de indivizi într-o societate”
Stiri actuale
Mesajul președintei CCR, la început de an universitar: „Puterea dreptului transformă o sumă de indivizi într-o societate”

Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a declarat marți că România are nevoie de juriști care să înțeleagă că legea nu trebuie folosită ca instrument în slujba intereselor personale, ci ca fundament al unei societăți echitabile.

Un ginecolog din București, obligat să plătească daune de 80.000 de euro unei paciente căreia i-a pus viața în pericol
Stiri Justitie
Un ginecolog din București, obligat să plătească daune de 80.000 de euro unei paciente căreia i-a pus viața în pericol

Medicul ginecolog Mădălina Gheorghe, de la Spitalul Filantropia din București, a fost obligată de Judecătoria Sectorului 1 să plătească împreună cu spitalul daune morale de 80.000 de euro unei paciente, căreia i-a pus viața în pericol.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Septembrie 2025

43:19

Alt Text!
La Măruță
29 Septembrie 2025

01:29:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Irina Bârcă, medic primar oftalmolog în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria - soluții de oftalmo-estetică

21:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Septembrie 2025

01:46:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28