Mesajul SUA după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova

Statele Unite ale Americii au felicitat partidul Maiei Sandu, PAS, care a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova. Washingtonul a avut numeroși observatori la scrutin și au transmis în ultimul timp semnale de susținere a Chișinăului.

Statele Unite ale Americii au felicitat partidul Maiei Sandu, PAS, pentru câștigarea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, printr-un mesaj distribuit marți de Ambasada SUA la Chișinău.

”Apreciem înalt participarea cetățenilor Republicii Moldova la alegerile parlamentare. Felicitări Partidului Acțiune și Solidaritate și tuturor partidelor care au depășit pragul de reprezentare în Parlament. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu viitorul guvern în chestiuni de interes comun”, a transmis Ambasada SUA din Republica Moldova.

Anterior, Ambasada SUA anunța că reprezentații săi au monitorizat alegerile din Republica Moldova ”îndeplinindu-și atribuțiile diplomatice de informare a factorilor de decizie de la Washington”.

Administrația Trump a arătat în ultima perioadă o apropiere de Republica Moldova și conducerea sa pro-europeană.

PAS a câștigat cu peste 50% alegerile parlamentare din Republica Moldova și a obținut astfel majoritatea în legislativul de la Chișinău, după o campanie electorală extrem de dură, marcată de imixtiuni agresive ale Rusiei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













