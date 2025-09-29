Cum va arăta noul parlament al Republicii Moldova. Partidul Maiei Sandu a obținut 55 de mandate din 101

Stiri externe
29-09-2025 | 19:31
×
Codul embed a fost copiat

Moldova spune „PAS” Rusiei și alege să rămână pe drumul european, în urma unui scrutin marcat de presiuni uriașe, campanii de dezinformare și tentative de cumpărare de voturi.

autor
Cosmin Stan

Cu trista amintire a ocupației rusești încă vie în memoria colectivă, moldovenii au respins prin vot toate încercările bolșevice de a readuce micuța țară dintre Prut și Nistru sub influența Moscovei.

Scrutinul schimbă nu doar destinul politic al Chișinăului, ci poate reconfigura echilibrul de forțe în toată regiunea. Cu promisiunea fermă a unei Moldove europene, Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare, a câștigat detașat alegerile. 

Corespondent Știrile ProTV: „Partidul pro-european Acțiune și Solidaritate, aflat acum la guvernare, a reușit o performanță extraordinară, cred analiștii, având în vedere presiunile de neimaginat venite din partea Rusiei. PAS a obținut peste jumătate din voturile celor care s-au prezentat la urne, mai exact 50,2%, dublu față de următorul clasat: Blocul Electoral "Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei", pro-rus, care a obținut doar 24,17%.

Pe poziția a treia s-a situat Blocul Electoral "ALTERNATIVA", cu 7,96%. În Parlament a intrat și Partidul Nostru, al lui Renato Usatîi, cu 6,2% din totalul voturilor exprimate, iar pe ultimul loc, surpriza acestor alegeri, se află Partidul Politic "Democrația Acasă", cu 5,62%, partid care a fost sprijinit de George Simion, liderul AUR din România.

Citește și
maia sandu
„Moldova e mică, dar voinică”. Maia Sandu laudă rezultatul votului, dar nu crede că rușii se lasă bătuți prea ușor

Potrivit proiecțiilor din acest moment, având în vedere aceste scoruri, partidul câștigător, PAS, va avea 55 de mandate în viitorul Parlament moldovean, față de 61 în prezent, dar va deține în continuare majoritatea. Principalii competitori, cei din Blocul Patriotic, vor avea 26 de mandate, adică tot atâtea câte au și acum. ALTERNATIVA va avea opt parlamentari, iar Partidul Nostru și Democrația Acasă câte șase mandate fiecare.

La fel ca la precedentele alegeri, diaspora moldovenească a salvat iar democrația. Partidul pro-european PAS a câștigat decisiv votul din străinătate, obținând peste 78% din sufragii. Pro-rușii din Blocul Patriotic s-au clasat abia pe locul 4 în diaspora.

Și ca să vă faceți o idee de ansamblu, iată cum arată harta politică a Republicii Moldova după votul de ieri: cu galben sunt raioanele câștigate de pro-europeni, iar cu roșu sunt cele în care favoriți au fost pro-rușii din Blocul Patriotic. Printre aceste regiuni, așa cum era de așteptat, se află Transnistria și Găgăuzia.”

A fost prins românul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer. Fugise din țară în Austria

Sursa: Pro TV

Etichete: Rusia, Republica Moldova, rezultate, vot, Alegeri Moldova 2025,

Dată publicare: 29-09-2025 19:30

Articol recomandat de sport.ro
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
Citește și...
Administrația lui Vladimir Putin acuză Republica Moldova că a împiedicat sute de mii de moldoveni din Rusia să voteze
Stiri externe
Administrația lui Vladimir Putin acuză Republica Moldova că a împiedicat sute de mii de moldoveni din Rusia să voteze

Kremlinul a acuzat, luni, autorităţile moldovene că au împiedicat sute de mii de moldoveni din Rusia să voteze, deschizând doar două secţii de votare pentru alegătorii aflaţi în Federaţia Rusă, relatează Reuters, potrivit News.ro.

„Moldova e mică, dar voinică”. Maia Sandu laudă rezultatul votului, dar nu crede că rușii se lasă bătuți prea ușor
Stiri externe
„Moldova e mică, dar voinică”. Maia Sandu laudă rezultatul votului, dar nu crede că rușii se lasă bătuți prea ușor

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, crede că Federația Rusă nu va renunța complet la acțiunile de intimidare și presiune asupra Moldovei, însă a adăugat că „Moldova este o țară mică, dar voinică”, care își apără suveranitatea și independența.

Maia Sandu ia în calcul aderarea Republicii Moldova la UE fără Transnistria: Ce este „al doilea scenariu”
Stiri externe
Maia Sandu ia în calcul aderarea Republicii Moldova la UE fără Transnistria: Ce este „al doilea scenariu”

Președinta Moldovei, Maia Sandu, declară că procesul de aderare la UE fără regiunea separatistă Transnistria face parte dintr-un scenariu de rezervă, primul scenariu fiind reîntregirea țării.

Maia Sandu, prima reacţie după alegerile din R. Moldova: Am demonstrat lumii întregi că suntem curajoşi şi demni | VIDEO
Stiri externe
Maia Sandu, prima reacţie după alegerile din R. Moldova: Am demonstrat lumii întregi că suntem curajoşi şi demni | VIDEO

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că prin votul de duminică cetăţenii ţării au demonstrat lumii întregi că sunt curajoşi, demni, nu s-au lăsat cumpăraţi, intimidaţi, speriaţi.

Rezultate finale la alegerile parlamentare din Republica Moldova, 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”
Stiri externe
Rezultate finale la alegerile parlamentare din Republica Moldova, 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Republica Moldova a ales să-și păstreze drumul spre Europa. Partidul Acțiune și Solidaritate a câștigat alegerile parlamentare cu un scor istoric.

Recomandări
Guvernul menit să salveze bugetul face rectificare pe deficit majorat. Jumătate din banii „în plus” merg direct la creditori
Stiri Economice
Guvernul menit să salveze bugetul face rectificare pe deficit majorat. Jumătate din banii „în plus” merg direct la creditori

Rectificarea bugetară pentru 2025, cuprinsă într-un proiect de ordonanță de urgență, a fost publicat de Ministerul Finanțelor în procedura de transparență publică, luni seară.

Lanțul de nereguli de la hotelul ars din Prahova, unde au murit două cameriste din Nepal. „Nu au reușit să ceară ajutor”
Stiri actuale
Lanțul de nereguli de la hotelul ars din Prahova, unde au murit două cameriste din Nepal. „Nu au reușit să ceară ajutor”

Un șir de nereguli a dus la moartea înfiorătoare a două tinere din Nepal, cameriste la un hotel de lângă Ploiești, mistuit luni de flăcări. Fetele dormeau la mansardă și nu au avut nicio șansă.

Ministerul Justiției: Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a fiului său
Stiri Justitie
Ministerul Justiției: Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a fiului său

Ministerul Justiției a anunțat, luni, într-un comunicat, că - la solicitarea statului român - autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a altor doi cetățeni români.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 29 Septembrie 2025

49:45

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 Septembrie 2025

01:29:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Irina Bârcă, medic primar oftalmolog în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria - soluții de oftalmo-estetică

21:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Septembrie 2025

01:46:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28