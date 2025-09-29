Cum va arăta noul parlament al Republicii Moldova. Partidul Maiei Sandu a obținut 55 de mandate din 101

Moldova spune „PAS” Rusiei și alege să rămână pe drumul european, în urma unui scrutin marcat de presiuni uriașe, campanii de dezinformare și tentative de cumpărare de voturi.

Cu trista amintire a ocupației rusești încă vie în memoria colectivă, moldovenii au respins prin vot toate încercările bolșevice de a readuce micuța țară dintre Prut și Nistru sub influența Moscovei.

Scrutinul schimbă nu doar destinul politic al Chișinăului, ci poate reconfigura echilibrul de forțe în toată regiunea. Cu promisiunea fermă a unei Moldove europene, Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare, a câștigat detașat alegerile.

Corespondent Știrile ProTV: „Partidul pro-european Acțiune și Solidaritate, aflat acum la guvernare, a reușit o performanță extraordinară, cred analiștii, având în vedere presiunile de neimaginat venite din partea Rusiei. PAS a obținut peste jumătate din voturile celor care s-au prezentat la urne, mai exact 50,2%, dublu față de următorul clasat: Blocul Electoral "Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei", pro-rus, care a obținut doar 24,17%.

Pe poziția a treia s-a situat Blocul Electoral "ALTERNATIVA", cu 7,96%. În Parlament a intrat și Partidul Nostru, al lui Renato Usatîi, cu 6,2% din totalul voturilor exprimate, iar pe ultimul loc, surpriza acestor alegeri, se află Partidul Politic "Democrația Acasă", cu 5,62%, partid care a fost sprijinit de George Simion, liderul AUR din România.

Potrivit proiecțiilor din acest moment, având în vedere aceste scoruri, partidul câștigător, PAS, va avea 55 de mandate în viitorul Parlament moldovean, față de 61 în prezent, dar va deține în continuare majoritatea. Principalii competitori, cei din Blocul Patriotic, vor avea 26 de mandate, adică tot atâtea câte au și acum. ALTERNATIVA va avea opt parlamentari, iar Partidul Nostru și Democrația Acasă câte șase mandate fiecare.

La fel ca la precedentele alegeri, diaspora moldovenească a salvat iar democrația. Partidul pro-european PAS a câștigat decisiv votul din străinătate, obținând peste 78% din sufragii. Pro-rușii din Blocul Patriotic s-au clasat abia pe locul 4 în diaspora.

Și ca să vă faceți o idee de ansamblu, iată cum arată harta politică a Republicii Moldova după votul de ieri: cu galben sunt raioanele câștigate de pro-europeni, iar cu roșu sunt cele în care favoriți au fost pro-rușii din Blocul Patriotic. Printre aceste regiuni, așa cum era de așteptat, se află Transnistria și Găgăuzia.”

