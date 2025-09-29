Maia Sandu ia în calcul aderarea Republicii Moldova la UE fără Transnistria: Ce este „al doilea scenariu”

Președinta Moldovei, Maia Sandu, declară că procesul de aderare la UE fără regiunea separatistă Transnistria face parte dintr-un scenariu de rezervă, primul scenariu fiind reîntregirea țării.

Lidera de la Chișinău a declarat, într-o conferință de presă, că procesul de aderare la UE fără regiunea separatistă transnistreană face parte dintr-un scenariu de rezervă al autorităților moldovene, primul scenariu fiind aderarea „într-un singur pas".

Două scenarii: reîntregirea sau aderarea în doi pași

„Ne dorim să aderăm la UE într-un singur pas, cu țara reîntregită, dar, în situația în care nu vom avea această posibilitate - pentru că cunoașteți faptul că Federația Rusă își menține trupele ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și asta este cea mai mare piedică pentru reîntregirea țării - pentru această situație există și al doilea scenariu, care înseamnă aderarea la UE în doi pași", a afirmat Sandu.

Declarația marchează prima recunoaștere oficială a posibilității ca Moldova să adere la Uniunea Europeană fără a rezolva problema Transnistriei, regiune separatistă pro-rusă care scapă de sub controlul autorităților de la Chișinău de peste trei decenii.

„Proces meritocratic" - condiții îndeplinite de Moldova și Ucraina

Președinta spune că „aderarea la Uniunea Europeană este un proces meritocratic" și că atât Moldova, cât și Ucraina îndeplinesc condițiile impuse de forurile europene.

„Ambele țări, și Republica Moldova, și Ucraina, au întrunit toate condițiile pentru ca să se treacă la următoarea etapă și așteptăm ca instituțiile europene și statele membre să găsească o soluție. Noi credem în acest proces meritocratic și, evident, vom munci în continuare pentru ca să putem să avansăm cât mai repede pe calea aderării la UE", a mai spus Maia Sandu.

Context geopolitic și prezența militară rusă

Declarațiile vin în contextul în care Federația Rusă menține ilegal trupe pe teritoriul Transnistriei de peste trei decenii, după conflictul militar din 1992. Regiunea separatistă, situată pe malul stâng al Nistrului, nu este recunoscută internațional și funcționează ca o entitate de facto independentă, cu sprijin militar și economic din partea Moscovei.

Totuși, situația Moldovei prezintă particularități unice legate de prezența militară rusă activă pe teritoriul său.

Anunțul vine după victoria categorică a partidului pro-european PAS la alegerile parlamentare din 28 septembrie, care a consolidat parcursul european al Republicii Moldova și a respins influența rusă în urma unei campanii electorale marcate de tentative de ingerință externă.

