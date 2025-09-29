„Moldova e mică, dar voinică”. Maia Sandu laudă rezultatul votului, dar nu crede că rușii se lasă bătuți prea ușor

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, crede că Federația Rusă nu va renunța complet la acțiunile de intimidare și presiune asupra Moldovei, însă a adăugat că „Moldova este o țară mică, dar voinică”, care își apără suveranitatea și independența.

Intrebată la ce se așteaptă de la Rusia după ce partidele pro-europene au câștigat alegerile, Maia Sandu a subliniat că cetățenii și-au demonstrat demnitatea și curajul prin alegerea lor de a merge pe calea europeană.

Sandu a reamintit că este esențială consolidarea capacității instituțiilor statului și creșterea rezilienței societății în fața presiunilor externe.

„E clar că Federaţia Rusă nu va renunţa în totalitate la acţiunile de intimidare sau de presiune asupra Republicii Moldova, dar eu cred că cetăţenii Republicii Moldova au demonstrat convingător în aceste alegeri că suntem aşa cum am spus, oameni cu demnitate şi suntem oameni curajoşi.

Moldova este o ţară mică, dar este o ţară voinică şi doar aşa putem să ne apărăm şi suveranitatea şi independenţa noastră şi alegerea pe care a făcut-o cetăţenii. Suntem vigilenţi, suntem conştienţi că trebuie să continuăm să consolidăm capacitatea instituţiilor statului, dar şi rezilienţa societăţii, dar aceste încercări prin care am trecut ne-au făcut mai puternici”, a declarat Maia Sandu, conform news.ro.

Rezultatele alegerilor parlamentare arată o victorie clară a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de Maia Sandu, cu peste 50% din voturi, în timp ce Blocul Patriotic, aliniat cu Rusia, a obținut circa 24% dintre sufragii.

