„Statele Unite sunt alături de toți copiii din întreaga lume. Sper că în curând pacea va fi cu voi”, a declarat ea, la două zile după începerea ofensivei israeliano-americane împotriva Iranului.

„Familiilor care și-au pierdut eroii, care și-au sacrificat viața pentru libertate - curajul și devotamentul lor nu vor fi uitate”, a mai spus ea, după primele victime americane deja înregistrate în războiul din Orientul Mijlociu.

Spre surprinderea generală, serviciile sale au anunțat săptămâna trecută că ea va intra „în istorie” conducând această reuniune, în timp ce Statele Unite asigură președinția Consiliului în luna martie.

„Mulțumesc, doamnă președintă”, a spus ambasadoarea Greciei, Aglaia Balta, care a luat cuvântul imediat după prima-doamnă.

Potrivit ONU, este pentru prima dată când soția sau soțul unui președinte în exercițiu din lume prezidează o astfel de reuniune.

Statele Unite au ales tema copiilor, tehnologiei și educației în timpul conflictelor pentru această reuniune. Este un subiect drag Melaniei Trump, care a negociat în special cu Moscova pentru eliberarea copiilor ucraineni răpiți de Rusia.

Rosemary DiCarlo, subsecretar general al ONU, a adus un „omagiu” primei-doamne și „angajamentului său personal” de a reuni acești copii cu familiile lor. Ambasadorul francez Jérôme Bonnafont a descris prezența ei ca fiind „o încurajare, la fel cum a fost, cu câteva decenii în urmă, contribuția unei alte prime-doamne, Eleanor Roosevelt, la elaborarea Declarației Universale a Drepturilor Omului”.

Prima-doamnă a fost, în general, primită cu căldură de membrii Consiliului, chiar și de Rusia, care i-a „salutat” prezența.

Va fi acest lucru suficient pentru a face uitate criticile administrației Donald Trump la adresa ONU? se întreabă AFP.

Președintele american a repetat recent că ONU are „un potențial mare”, dar că „nu l-a realizat niciodată”, iar ambasadorul său la Națiunile Unite, Mike Waltz, a atacat sâmbătă direct Consiliul de Securitate, incapabil să facă respectate numeroasele sale rezoluții privind Iranul. Prezența ambasadorului iranian la reuniunea de urgență a Consiliului de sâmbătă, la câteva ore după începerea atacurilor împotriva Iranului, „ridiculizează acest organism”, a afirmat el, deplângând lipsa de „claritate morală” a ONU.

„Rușinos și ipocrit”

După ultima sa lovitură de ciocan, Melania Trump le-a urat membrilor Consiliului „putere și determinare pentru a păstra pacea în lume”.

Daniel Forti, analist pentru International Crisis Group, se îndoiește că această vizită marchează o schimbare de atitudine a administrației Trump față de Națiunile Unite.

Aceasta „nu va face decât să accentueze contradicțiile inerente politicii americane în materie de război și pace”, a declarat el pentru AFP înaintea reuniunii.

O chestiune pe care ambasadorul iranian la ONU, Amir Saeid Iravani, a abordat-o în declarația sa pentru presă: „Este profund rușinos și ipocrit că, în prima zi a președinției lor (...), Statele Unite au convocat această reuniune, în timp ce, în același timp, au lansat rachete care au lovit orașe și școli iraniene, ucigând copii”.

Observatorii subliniază, de asemenea, faptul că, în ultimul an, Statele Unite s-au retras din UNESCO, organizația responsabilă cu educația, știința și cultura, și au decis să nu mai colaboreze cu reprezentantul special al ONU pentru copiii în conflictele armate.

Unii consideră, de asemenea, că acel „Consiliu pentru pace” creat de președintele american încearcă să ocolească Consiliul de Securitate, iar restanțele de plată ale Statelor Unite afectează în mare măsură finanțele ONU, aflate în criză.

În ciuda unei plăți recente de 160 de milioane de dolari, aceste restanțe se ridică la peste 4 miliarde de dolari pentru bugetul general și cel de menținere a păcii, potrivit ONU.