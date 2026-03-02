„Aceasta a fost ultima noastră șansă bună de a lovi — ceea ce facem chiar acum — și de a elimina amenințările intolerabile reprezentate de acest regim bolnav și sinistru. Și sunt, într-adevăr, bolnavi și siniștri”, a spus Trump în timpul unor declarații făcute la Casa Albă.

Donald Trump a menționat că Iranul a ignorat avertismentele Casei Albe de a nu-și reconstrui programul nuclear.

„În urma distrugerii totale a programului nuclear al Iranului și a Operațiunii Midnight Hammer de acum puțin timp, am avertizat Iranul să nu încerce să reconstruiască în altă locație, deoarece nu mai puteau folosi instalațiile pe care le-am distrus atât de puternic, însă au ignorat aceste avertismente și au refuzat să renunțe la urmărirea armelor nucleare”, a spus președintele.

Trump se referea la loviturile americane asupra a trei situri nucleare iraniene din luna iunie, despre care Casa Albă a afirmat că au „anihilat complet” programul nuclear al Teheranului.

„Regimul avea deja rachete capabile să lovească Europa și bazele noastre, atât cele locale, cât și cele din străinătate, și în curând ar fi avut rachete capabile să ajungă până la frumoasa noastră Americă”, a continuat președintele în declarațiile sale de luni.

Este pentru prima dată când președintele face declarații în persoană și în direct în fața reporterilor de la începutul operațiunii, lansate la primele ore ale zilei de sâmbătă.