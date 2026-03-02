„Le dăm tot ce putem,” a spus Trump pentru Jake Tapper de la CNN. „Cred că merge foarte bine. Este foarte puternic. Avem cea mai bună armată din lume și o folosim.”

Trump a abordat o gamă largă de subiecte în interviu, inclusiv durata așteptată a conflictului, surprinderea sa față de riposta extinsă a Iranului și planul de succesiune a țării.

„Cea mai mare surpriză” până acum

Președintele a spus că „cea mai mare surpriză” au fost atacurile Iranului asupra țărilor arabe din regiune: Bahrain, Iordania, Kuweit, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

„Am fost surprinși,” a spus Trump. „Le-am spus: ‘Avem situația sub control,’ și acum vor să lupte. Și luptă agresiv. Inițial voiau să fie implicați foarte puțin, iar acum insistă să fie implicați.”

Despre liderii arabi, președintele a spus: „Îi cunosc pe acești oameni. Sunt duri și deștepți.”

Iranienii, a spus el, „au tras asupra unui hotel, au tras asupra unui bloc de apartamente. I-a înfuriat. Ne iubesc, dar urmăreau ce se întâmplă. Nu aveau niciun motiv să fie implicați.”

Despre atacurile Iranului asupra lor, Trump a spus: „probabil că asta a fost cea mai mare surpriză.”

El a punctat amenințarea nucleară iraniană ca fiind o problemă majoră în regiune de ceva timp: „Trebuie să înțelegeți, au trăit sub acest nor întunecat ani de zile. De aceea nu putea exista pace.”

Succesiunea în Iran

Despre cine ar putea conduce Iranul, Trump a spus: „Nu știm cine este conducerea. Nu știm pe cine vor alege. Poate vor avea noroc și vor da peste cineva care știe ce face.”

Iranienii, a spus el, au pierdut „foarte mult din conducere” din cauza loviturilor inițiale.

„Patruzeci și nouă de persoane,” a spus Trump. „A fost un atac uimitor.”

„Au devenit puțin aroganți” întâlnindu-se toți într-un singur loc, a adăugat el. „Au crezut că sunt nedetectabili. Nu erau nedetectabili. Am fost șocați de asta.”

Trump a spus că nu este clar cine conduce acum țara: „Ei nici măcar nu știu cine îi conduce acum. Am eliminat 49 de lideri iranieni.”

„Aceștia erau liderii, și unii dintre ei erau luați în considerare,” a spus Trump. Dar cu mai mult de patru duzini uciși, „nu știm cine conduce țara acum. Ei nu știu cine conduce. Este un pic ca la coada pentru șomaj.”

„Nu puteam face o înțelegere cu acești oameni”

Președintele a spus că echipa sa a încercat să negocieze cu iranienii, dar „nu am putut face o înțelegere cu acești oameni.” Fiecare ofertă nouă a fost, potrivit lui, urmată de retragerea ofertelor anterioare.

Iranienii nu au fost de acord să înceteze îmbogățirea uraniului, a spus Trump: „Aveau toate acele materiale îmbogățite. Se gândeau să le refacă acolo, dar erau într-o stare atât de proastă, muntele practic se prăbușise.”

Trump a spus despre acțiunea sa militară: „Așa se tratează Iranul. Nu trebuie să ne facem griji pentru acorduri.”

El a amintit de lunga istorie a Iranului de a provoca distrugere în regiune după revoluția din 1979: „Dacă te uiți în urmă 37 de ani, de fapt 47 de ani, aproape 50, vezi tot ce s-a întâmplat și toate decesele. Oameni din armată mergând fără picioare, fără brațe, cu fețele distruse.”

Trump a spus că a cerut echipei sale o listă cu toate atacurile iraniene sau susținute de Iran împotriva SUA și a aliaților săi: „În ultimii 47 de ani. Am spus: ‘dați-mi toate atacurile.’ Dacă ți le-aș spune pe toate, încă aș vorbi.”

﻿ Durata războiului

Referitor la cât ar putea dura războiul, președintele a spus: „Nu vreau să dureze prea mult. Am crezut întotdeauna că va fi de patru săptămâni. Și suntem puțin înainte de grafic.”

Urmează să devină și mai periculos conflictul, potrivit lui: „Nici măcar nu am început să lovim puternic. Valul mare nici măcar nu a avut loc. Cel mare vine în curând.”

Operațiunea militară actuală face parte dintr-o campanie pe termen lung pentru eliminarea amenințării iraniene, a spus Trump.