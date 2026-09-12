„Toate plicurile în cauză au fost repuse în distribuție începând de ieri (joi)”, a precizat compania, care a depus plângere, potrivit News.ro.

Constând din „scrisori simple” și „broșuri publicitare”, aceste cărți poștale expediate „între sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie” erau destinate locuitorilor din zona Anteuil, situată între Besançon și Monbéliard, formată din cinci sate cu un total de puțin peste 1.100 de locuitori, potrivit grupului, care confirmă o informație publicată de ziarul L’Est Républicain.

Un pădurar a găsit corespondența abandonată

Potrivit cotidianului regional, un pădurar a făcut această descoperire surprinzătoare luni, în pădurile din Saint-Georges-Armont, unul dintre satele vizate.

El a încărcat scrisorile în portbagajul mașinii sale pentru a le duce la jandarmerie.

Grupul La Poste, care a depus plângere, suspectează că o persoană „angajată în cadrul unui contract de muncă temporar de vară, pe o durată determinată de o lună” ar fi poștașul necinstit.

La Poste a depus plângere

„Este vorba de un act izolat, contrar regulilor și angajamentelor companiei”, estimează grupul.

Această persoană „nu mai lucrează în cadrul serviciilor La Poste”, iar „activitatea de transport și distribuire a corespondenței în acest sector este asigurată de acum înainte de poștași titulari”, adaugă acesta.