Cele mai căutate sunt fagul, stejarul ori carpenul, un lemn de esență tare care are și o putere calorică mai mare.

Unii gospodari s-au grăbit să-și refacă stocul de lemn pentru iarnă. Tanti Lenuța, din Livezile, Bistrița-Năsăud, a cumpărat 15 metri cubi de fag încă de la începutul verii.

Lenuța Gindean, localnică: „Le-am crăpat, le-am clădit să fie uscate. Să sperăm că ne ajung, depinde cât ține frigul, că anul trecut am făcut opt luni foc, din octombrie și până în mai.”

Cât trebuie să plătească o familie pentru încălzire

Aproximativ 2 milioane de metri cubi de lemn pentru foc sunt puse la vânzare anul acesta de Romsilva. Iar din ele în primele 7 luni din an s-au vândut peste 850 de mii de metri cubi de lemn, chiar din depozitele direcțiilor silvice. Prețul mediu pentru un metru cub de lemn este 281 de lei, fără TVA. Ceea ce înseamnă că pentru 7 metri cubi de lemne, cât ar avea nevoie în medie o familie în sezonul rece, oamenii ar trebui să plătească peste 2 mii de lei. Prețul însă poate crește dacă lemnul este de esență tare și produce mai multă căldură.

Corespondent ȘtirileProTV: În acest depozit al ocolului silvic Cluj sunt acum peste 100 de metri cubi de lemn pentru foc. Cei mai căutați sunt paleții de fag, stejar și în general lemnul de esență tare, pentru că are o putere calorică mai mare.

Prețul la palet însă este mai mare

Nicolae Goga, inginer silvic Cluj: Prețul la lemnul de foc este 700 de lei paletul la lemnul de esență tare și 550 la esență moale.

Bogdan Bogdian, Romsilva: Prețurile de valorificare au rămas la un nivel aproximativ asemănător cu cel din anul trecut, în ciuda creșterii prețurilor la carburant, pentru că s-au vândut până acum în principal stocurile deja existente.

Viorel Mihiș, Direcția Silvică Cluj: Există și posibilitatea achiziției online, este magazin online Romsilva pe care oamenii se pot conecta, și pot să lanseze comenzile.

Pentru a optimiza costurile, șapte comune din șase județe din nord-vestul țării au semnat deja contractele pentru construcția unui sistem centralizat de încălzire cu biomasă. Valoarea totală ajunge la 65 de milioane de euro, majoritatea din fonduri europene. Oamenii vor scăpa astfel de grija lemnelor pentru foc.