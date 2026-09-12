Filmul "Eu contez", regizat de Alina Şerban, a fost premiat la Festivalul de la Veneţia 2026

Potrivit Agerpres, care citează pagina oficială a evenimentului, filmul, vorbit în limbile română şi romani, este o coproducţie România-Germania-Belgia şi este debutul Alinei Şerban în regie.

Totodată, Alina Şerban este prima regizoare romă din România care prezintă un lungmetraj în cadrul Festivalului de Film de la Veneţia.

Pelicula spune povestea Rebecăi, o tânără romă care se pregăteşte să părăsească centrul de plasament în care a crescut. Ea îşi pune speranţele în eliberarea tatălui său din închisoare, convinsă că acesta îi va putea oferi stabilitatea şi sentimentul de familie pe care şi le doreşte. Trecerea la viaţa independentă se dovedeşte însă mai dificilă decât se aştepta.