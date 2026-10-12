Premierul Donald Tusk a promis că va combate ceea ce a descris drept o tendință tot mai îngrijorătoare a violenței în rândul tinerilor. Autoritățile au respins zvonurile potrivit cărora atacurile ar fi fost legate de o provocare online sau de un grup organizat. Totuși, Tusk a declarat, duminică, în cadrul unei reuniuni de criză, că glorificarea violenței în anumite zone ale internetului are efecte nocive asupra tinerilor, potrivit Reuters.

„Am observat o creștere a fascinației pentru violență, atât în Polonia, cât și în întreaga lume. (...) Suntem martorii unei tendințe sumbre de intensificare a violenței”, a spus premierul, adăugând că printre factorii majori se numără conținutul care promovează ideologia nazistă și un „cult al forței”, precum și jocurile video violente.

Ministrul de Interne, Marcin Kierwiński, a anunțat duminică seara că peste 20.000 de polițiști urmau să fie mobilizați în școli luni.

„Este nevoie de un mesaj clar: nu va exista toleranță pentru niciun atac asupra copiilor polonezi și nici pentru alunecarea vieții publice în anarhie”, a declarat el pentru postul public de televiziune TVP Info.

135 de persoane, reținute

Poliția a anunțat luni că, de vineri până în prezent, a verificat 80.000 de instituții de învățământ și a reținut 135 de persoane.

Într-unul dintre cazuri, un băiat a construit o replică a școlii sale în jocul Roblox și a simulat atacuri asupra elevilor, au transmis autoritățile. În posesia sa au fost găsite o armă de foc, muniție și cuțite.

Cel mai recent atac a avut loc sâmbătă, când trei persoane au fost rănite într-o instituție de învățământ profesional din Varșovia. Acesta a fost al treilea atac cu cuțitul într-o instituție de învățământ din Polonia în decurs de patru zile.

Joi, un fost elev în vârstă de 15 ani, care purta o cameră video montată pe cască, a ucis un angajat al unei școli și a rănit doi profesori la o școală primară din Leszczydół-Nowiny, la nord-est de Varșovia.

Miercuri, un tânăr de 19 ani a rănit 10 persoane, inclusiv pe sine, într-o școală din Ostrołęka, la nord de capitală.