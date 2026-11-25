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Propunerea a fost înaintată luni, 23 noiembrie, în cadrul reuniunii ambasadorilor statelor NATO de la Bruxelles. Inițiativa vine după ce, pe 20 noiembrie, trei rachete rusești Kh-101 au pătruns în spațiul aerian polonez.

Conform surselor citate de Bloomberg, mai multe state s-au arătat deschise să discute această posibilitate. Deocamdată, însă, discuțiile se află într-o etapă preliminară și nu a fost luată nicio decizie.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a confirmat, la rândul său, că ideea interceptării rachetelor deasupra Ucrainei nu este nouă.

Ce presupune planul la care s-a gândit Polonia

Oficialul a subliniat că o asemenea operațiune nu ar putea fi realizată de o singură țară. El a remarcat, totodată, o disponibilitate mai mare a aliaților de a aborda subiectul, chiar dacă nu există încă o decizie privind o eventuală intervenție.

Planul ar presupune ca NATO să intercepteze rachetele în spațiul aerian ucrainean, înainte ca acestea să ajungă deasupra teritoriului unui stat membru. O astfel de măsură ar extinde operațiunile defensive ale Alianței dincolo de propriile granițe.

Propunerea este însă controversată, avertizează analiștii, deoarece ar putea spori riscul unei confruntări directe între NATO și Rusia. Până acum, Alianța a evitat orice intervenție militară în spațiul aerian al Ucrainei, tocmai pentru a nu deveni parte directă a războiului.

Pentru ca o asemenea operațiune să fie posibilă, Ucraina ar trebui, cel mai probabil, să informeze NATO despre amenințările iminente și să permită accesul aeronavelor și sistemelor Alianței în spațiul său aerian.

Sikorski: „O acțiune de autoapărare”

În plus, o eventuală intervenție ar necesita coordonarea comandantului suprem al forțelor aliate din Europa și aprobarea unanimă a statelor membre. Potrivit surselor citate, aceste condiții nu sunt îndeplinite în prezent.

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a susținut, la rândul său, că orice rachetă sau dronă care se apropie de spațiul aerian al Poloniei reprezintă deja o amenințare directă. În opinia sa, interceptarea unei rachete deasupra Ucrainei, la solicitarea Kievului, ar putea fi considerată o acțiune de autoapărare.

Rămâne însă neclar care va fi poziția Statelor Unite față de această propunere.

După reuniunea de la Bruxelles, NATO a anunțat că va trimite în Polonia o aeronavă AWACS, dotată cu sisteme radar de supraveghere și detectare, pentru monitorizarea regiunilor estice ale țării. Alianța analizează, de asemenea, posibilitatea desfășurării unor forțe și mijloace suplimentare.

Incidentul care a determinat această nouă solicitare a avut loc pe 20 noiembrie, în timpul unui atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Atunci, trei rachete rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, iar fragmente ale unor rachete de croazieră Kh-101 au fost descoperite în trei localități.

Premierul polonez Donald Tusk a calificat incidentul drept o provocare deliberată.