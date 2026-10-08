A înjughiat trei adulți înainte de a fi oprit de una dintre victime - chiar directorul instituției. O femeie de serviciu în vârstă de 37 de ani a fost ucisă. Băiatul a fost arestat.

Nu e clar motivul atacului care vine la doar o zi de la un incident similar, în nordul țării. Un licean de 19 ani de la o școală de arte și meserii a înjunghiat nouă oameni, pe stradă și în interiorul instituției de învățământ.

Printre victime se află profesori și elevi ai școlii. Atacatorul a reușit să fugă, dar a fost prins de polițiști și arestat. Poliția a anunțat că băiatul avea în rucsac un dispozitiv exploziv improvizat. Nici în acest caz, nu este clar motivul atacului.