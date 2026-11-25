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Instituția a demarat o evaluare a programelor școlare și a politicilor din toate unitățile de învățământ și testează un așa-numit curs de educație fizică „clasică” în două campusuri americane, potrivit AP News.

Activitatea Educațională a Departamentului Apărării (Department of Defense Education Activity – DoDEA) administrează aproximativ 160 de școli în 11 țări, în care învață circa 70.000 de elevi, copii ai militarilor aflați în serviciul activ sau ai angajaților civili ai armatei.

Școlile militare, transformate în modele ale agendei educaționale conservatoare

Sub conducerea secretarului Apărării, Pete Hegseth, Pentagonul a încercat să transforme aceste școli în modele pentru agenda educațională mai amplă a republicanilor.

Printre obiective se numără restricționarea predării unor subiecte legate de rasă și gen, precum și accentul pus pe valorile patriotice și educația clasică.

În prezent, agenția a început să atribuie contracte unor companii apropiate de principiile conservatoare, fără a organiza licitații deschise pentru a permite concurența altor firme.

În octombrie, Departamentul Apărării a aprobat un contract pentru evaluarea programelor școlare, afirmând că astfel pune în aplicare un ordin executiv al președintelui Donald Trump, care vizează limitarea modului în care școlile predau subiecte legate de rasă și gen. Contractul, în valoare de 5,7 milioane de dolari, a fost atribuit companiei American Education Solutions, fără solicitarea unor oferte din partea altor firme.

Compania a fost fondată de Jordan Adams, care a oferit anterior servicii de consultanță unor consilii școlare conduse de conservatori din Pennsylvania și Texas, pentru restructurarea programelor de învățământ.

Ce presupune noul program de educație fizică „clasică”, inspirată din Grecia Antică

Separat, departamentul a atribuit companiei Iliad Athletics un contract în valoare de puțin peste 100.000 de dolari pentru testarea unui program de educație fizică bazat pe principiile educației clasice.

Educația clasică pune, în linii mari, accentul pe gândirea critică, cetățenie și, adesea, pe operele unor autori din Grecia antică, Roma și alte civilizații occidentale.

Inspirat de practicile atletice din Grecia antică, cursul de educație fizică va include alergare, sărituri, cățărare, transportarea unor obiecte și aruncări, potrivit companiei Iliad Athletics.

Un purtător de cuvânt al Activității Educaționale a Departamentului Apărării a declarat că instituția își evaluează periodic programele școlare și aduce îmbunătățiri acestora.

Auditul va analiza „programa școlară, procesul de predare și formarea profesională, contribuind la asigurarea faptului că aceste domenii rămân riguroase, eficiente și adaptate nevoilor elevilor și cadrelor didactice”, a transmis departamentul într-un comunicat.

Cu toate acestea, doi angajați ai diviziei educaționale a Pentagonului, care au vorbit sub protecția anonimatului de teama unor represalii, au declarat că o evaluare la nivelul întregului sistem, realizată de un consultant extern, reprezintă o premieră.

În mod obișnuit, școlile colaborează cu un organism național de acreditare pentru evaluarea și elaborarea standardelor aferente diferitelor discipline.