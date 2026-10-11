„În urma informaţiilor primite de poliţia poloneză cu privire la un posibil atac asupra prim-ministrului Donald Tusk şi a viceprim-ministrului şi ministrului apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ministrul de Interne, Marcin Kierwiński, şi ministrul-coordonator al serviciilor speciale, Tomasz Siemoniak, au ordonat luarea de măsuri în această privinţă”, a scris pe X purtătoarea de cuvânt Karolina Galecka, potrivit News.ro.

Val de atacuri armate în școlile din Polonia

„Astăzi, la ora 11:00, va avea loc o şedinţă la Centrul de Combatere a Terorismului al Agenţiei de Securitate Internă (ABW)”, a anunţat ea.

Anunţul a venit în contextul în care autorităţile din Polonia se află în stare de alertă maximă în urma unui val de violenţă în şcoli, care a dus la moartea, joi, a unei femei de serviciu.