O tânără de 21 de ani a fost arestată, după ce a rănit trei persoane - două adolescente de 17 ani și o femeie de 24 de ani - într-un colegiu din Varșovia. Una dintre ele a ajuns la spital. Agresoarea este eleva școlii și, din primele informații, nu le cunoștea pe cele trei victime.

Nu e clar nici dacă acest ultim atac are legătură cu cele de miercuri și joi, când doi tineri, de 19 și 15 ani, au folosit arme albe în alte instituții de învățământ. O îngrijitoare a suferit răni mortale.

Potrivit presei locale, anchetatorii iau în calcul ipoteza că incidentele din această săptămână ar putea avea legătură cu o provocare virală apărută pe internet.