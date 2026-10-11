Trei atacuri au avut loc în decurs de patru zile în instituții de învățământ din provincia Mazovia, din centrul Poloniei, soldându-se cu un mort și mai mulți răniți, printre care și copii, relatează news.ro, care citează The Associated Press (AP).

Până duminică dimineață, poliția reținuse 117 persoane în toată Polonia pentru că aveau asupra lor cuțite sau alte arme periculoase ori pentru că amenințaseră că vor ataca școli sau colegi de școală. Au fost verificate aproximativ 64.000 de școli.

Tusk: Atacurile nu au fost organizate

„Nu avem de-a face cu niciun grup organizat la scară largă”, a declarat Tusk duminică dimineață, în cadrul unei ședințe de criză cu reprezentanții guvernului și ai serviciilor de securitate. „Acestea sunt foarte adesea acțiuni spontane inspirate de activitatea online”, a spus el.

„În ultimii ani și luni, am observat — la nivel global și în Polonia — o creștere a fascinației pentru violență”, a continuat premierul polonez.

Tusk a afirmat că aceste acte ar putea fi asociate cu „violența nihilistă”, un termen folosit de autorități pentru a desemna acte de violență motivate de respingerea valorilor societății și de ura față de oameni, mai degrabă decât de urmărirea unor obiective politice concrete.

În cazul Poloniei, el a spus că „unele dintre persoanele reținute sunt active în mediul de extremă dreapta”.

Tusk a menționat că autoritățile au observat o intensificare a căutărilor online de conținut nazist, precum și a informațiilor despre „ucigași în masă care au devenit idoli pe internet”.

Premierul a afirmat că Polonia se confruntă cu un „fenomen civilizațional”, în care copiii care joacă jocuri video sau cei interesați de povești polițiste sunt expuși la tot mai multă violență.

Atacurile, asociate cu un fenomen de imitare

„Este, în esență, un scenariu de imitare, o lungă serie de atacatori care datează cel puțin din 2019, dacă nu chiar de câteva decenii mai devreme”, a declarat pentru AP Kacper Rekawek, cercetător principal la Centrul Internațional pentru Combaterea Terorismului din Haga.

El se referea la Brenton Tarrant, adeptul supremației albilor care a împușcat și ucis 51 de musulmani în două moschei din Christchurch, Noua Zeelandă, în 2019.

Rekawek a observat că unul dintre suspecții din ultimele atacuri din Polonia a folosit aceleași simboluri și elemente vizuale ca Tarrant, ceea ce înseamnă că incidentele din Polonia ar trebui „încadrate în limitele unui comportament esențial terorist”.

Tusk a afirmat că verificările poliției în școlile din toată Polonia vor continua și săptămâna viitoare, în cazul în care copiii expuși la relatările despre atacurile anterioare ar putea „avea gânduri prostești și periculoase” de a le imita.

El a mai afirmat că Polonia are mult de lucru ca societate, părinții și profesorii având un rol deosebit de important în a comunica cu copiii despre experiențele lor online și în a le explica faptul că „fascinația și implicarea în aceste practici online pot duce la consecințe foarte grave”.

Cum s-au petrecut cele trei atacuri

Miercuri, un elev de 19 ani de la o școală profesională din provincia Mazovia a atacat colegi, profesori și trecători cu un obiect ascuțit, rănind nouă persoane. Acesta a fost arestat ulterior în apropiere.

A doua zi, un adolescent de 15 ani a ucis o îngrijitoare a școlii și a rănit alte două persoane într-un atac cu cuțitul la fosta sa școală primară din aceeași provincie.

Sâmbătă, o femeie de 21 de ani a rănit trei persoane la o instituție de învățământ postliceal din Varșovia.

Zvonuri conform cărora atacurile ar fi fost coordonate și că vor urma altele în „Vinerea sângeroasă” au fost răspândite în grupurile online ale părinților și de către mass-media mainstream.

Acest lucru a determinat 59 de școli să suspende preventiv cursurile vineri în toată Polonia, majoritatea în provincia Mazovia.

Printre cei reținuți vineri de poliție se numără un băiat de 14 ani din Varșovia, care a fost găsit în posesia unui cuțit cu lamă ascunsă și a 11 petarde, precum și un adolescent de 16 ani care a venit la școală cu un cuțit tip „fluture” în rucsac, a declarat poliția.