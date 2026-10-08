Darya Shipilova, tehnician de laborator în vârstă de 28 de ani la Institutul de Cercetare pentru Combaterea Ciumei din Irkutsk, a murit în dimineața zilei de 2 octombrie, după ce fusese transportată la un spital din orașul Shelekhov, aflat în apropiere, relatează The Telegraph.

Moartea sa rămâne învăluită în mister. Autorități locale și presa proguvernamentală au susținut, în postări care au fost ulterior șterse, că femeia a murit după ce s-a infectat cu „ciuma”. Kremlinul a respins informațiile și a negat că ar fi fost instituite măsuri împotriva ciumei.

Miercuri, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a cerut Rusiei explicații privind informațiile despre un al doilea caz, neconfirmat, de ciumă în Siberia și mai multe detalii despre moartea lui Shipilova.

Ce a declarat mama tinerei decedate

Mama cercetătoarei, Svetlana Shipilova, care este la rândul său cadru medical, a declarat pentru publicația rusă Glubina că nu crede versiunea apărută în spațiul public.

„Știu adevărul”, a spus ea. „Trebuie să mă feresc de cunoștințele proaste care au crezut toate acestea – cei inteligenți, bineînțeles, nu au crezut. Nici măcar toți profesioniștii din domeniul medical nu înțeleg că este imposibil să spargi o eprubetă în acest fel. Chiar dacă o arunci în perete. Doar un amator ar putea spune așa ceva. Chiar și ipotetic, pur și simplu nu poți vărsa conținutul sau sparge eprubeta – sunt atât de bine protejate.”

„Pur și simplu au lăsat-o pe fiica mea să moară”, a mai spus femeia.

Deși autoritățile nu au confirmat public informațiile, relatări apărute în presa locală susțineau că tânăra s-ar fi infectat cu ciumă pneumonică după ce ar fi fost expusă în laborator la agentul patogen extrem de contagios.

Jurnalistul Pavel Stepanov, din Irkutsk, a afirmat, printre alții, că femeia ar fi „ascuns ce s-a întâmplat” după ce ar fi spart o eprubetă care conținea o mostră mortală. Aproximativ 200 de persoane care ar fi intrat în contact cu ea ar fi fost puse în carantină, iar în mai multe spitale au fost impuse restricții, pe fondul temerilor că și alte persoane ar fi putut fi expuse. Institutul de cercetare a fost închis.

Și prietenii lui Shipilova au pus la îndoială informațiile potrivit cărora aceasta ar fi spart eprubeta și apoi ar fi intrat în contact cu alte persoane.

Rusia, presată să ofere explicații

Rusia se confruntă cu presiuni internaționale tot mai mari pentru a oferi informații despre moartea cercetătoarei.

Rospotrebnadzor, autoritatea rusă pentru protecția consumatorilor și sănătatea publică, a susținut că Shipilova a murit de „pneumonie de etiologie necunoscută”. În schimb, șeful regiunii Buriatia a declarat că femeia a murit de ciumă, iar autoritățile din orașele din apropiere i-au avertizat pe locuitori să evite deplasările către Shelekhov.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că organizația a cerut Rusiei „informații suplimentare pentru a clarifica cauza pneumoniei severe, agentul patogen care a determinat instituirea măsurilor de sănătate publică și informațiile din presă despre un al doilea angajat cu pneumonie de cauză necunoscută”.

Rospotrebnadzor a răspuns că a transmis OMS informații despre situația din Irkutsk.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a îndemnat la prudență în privința folosirii informațiilor din presă ca sursă pentru a evalua situația.

Tot miercuri, Statele Unite au transmis oficial Rusiei o comunicare diplomatică confidențială, cunoscută sub numele de „démarche”, avertizând că lipsa informațiilor despre posibilul focar ar încălca obligațiile internaționale ale Moscovei în domeniul sănătății.

Întrebat la Casa Albă dacă a discutat despre situație cu Vladimir Putin, Donald Trump a spus că are programată „foarte curând” o convorbire cu președintele rus și că cele două părți sunt „în discuții foarte aprofundate”. Câteva ore mai târziu, Kremlinul a transmis însă că nu există planuri concrete pentru o astfel de convorbire.

Secretarul de stat american Marco Rubio ceruse anterior Moscovei să fie „transparentă” în privința situației.