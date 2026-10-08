Dacă este diagnosticată la timp, această boală poate fi tratată cu antibiotice, tratamente care nu existau în vremurile când a provocat pandemii. Iar măsurile de sănătate publică pot reduce impactul bolii.

Dacă există suspiciunea unei infecții, probele biologice pot fi analizate rapid în laborator.

Dr. Maria Anica, șefa laboratorului de microbiologie Victor Babeș: „Produsul patologic trebuie însămânțat pe medii de cultură care conferă nutrienți speciali pentru creșterea bacteriilor. Urmărim acest lucru în 24–48 de ore și mergem mai departe cu antibiograma. Avem posibilitatea să lucrăm din sângele pacientului un test multiplex PCR, care poate detecta ADN-ul bacterian într-un timp mult mai scurt.”

Ciuma are 3 forme clinice: cea bubonică este cea mai frecventă – apar ganglioni limfatici măriți și dureroși. Septicemia apare atunci când infecția se răspândește în sânge. Iar forma pneumonică afectează plămânii și poate permite transmiterea directă de la o persoană la alta.

Prof. Dr. Simin Florescu, medic primar boli infecțioase: „Nu este la fel de contagioasă, de exemplu, ca o rujolă care se transmite prin aerosol la distanță mai mare. Ea e spectaculoasă din punct de vedere a severității, mortalitate foarte mare, debut fulminant. Însă și ea poate fi ținută oarecum din scurt dacă primește tratament de antibiotic rapid, dacă vorbim de transmitere aerogenă de pesta pneumonică, o simplă mască la pacienți cu simptomatologie respiratorie și la cei din jurul lumei previne transmiterea.”

Corespondent Știrile ProTV: „În timpurile când ciuma era considerată cea mai terifiantă boală a omenirii, nu existau antibiotice, orașele medievale erau aglomerate, iar condițiile de igienă și salubritate – precare. Rozătoarele și puricii se răspândeau rapid și bacteria ajungea de la animale la oameni. Astăzi, bacteria există încă, dar lumea în care ea circulă este diferită. Avem antibiotice, medicii cunosc bacteria care provoca infecția și avem măsuri pentru combaterea rozătoarelor. Iar ciuma este astăzi o infecție rară, care poate fi controlată prin diagnostic rapid, tratament și măsuri de sănătate publică.”

Titlul propus are 121 de caractere, deci se încadrează în limita de 124.