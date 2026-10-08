Potrivit ziarului Wall Street Journal, Washingtonul ar fi avertizat Moscova că refuzul de a oferi informații transparente contravine obligațiilor sale internaționale din domeniul sănătății.

La începutul lunii, presa din Siberia a scris că tânăra de 28 de ani s-ar fi îmbolnăvit de ciumă pneumonică și că în jur de 200 de persoane au fost plasate în carantină. Ulterior însă, diversele autorități din Rusia au dezmințit informația. Iar agenția pentru sănătate publică a anunțat că testele făcute persoanelor de contact au avut rezultate negative.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General, World Health Organization: Am cerut verificarea relatărilor din presă potrivit cărora un al doilea angajat ar suferi de o pneumonie de cauză nedeterminată. Cum încă nu avem o imagine cuprinzătoare despre ce s-a petrecut, nu suntem în măsură să evaluăm riscul potențial pentru sănătatea publică.

Potrivit unor localnici citați de publicația rusească Meduza, în orașul Șelokhov circula echipe formate din persoane care poartă măști de gaze și dezinfectează diverse locuri. Acestea ar fi însoțite de agenți FSB.

Oficial, autoritățile rusești lansează apeluri împotriva propagării de zvonuri alarmiste nefondate.

Vasily Vlassov, profesor la Russia's Higher School of Economics: Infecții precum ciuma implică un risc scăzut de declanșare a unei pandemii. Deși boala este letală, simptomele apar rapid permițând ca situația să fie ținută sub control, cei bolnavi mor rapid și nu călătoresc, deci nu apucă să transmită infecția.

Ce spune Donald Trump

Președintele american este precaut în legătură cu posibilul focar de ciumă din Siberia.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: Dacă îi asculți pe ei, situația e sub control. Dar și în alte situații s-a mai spus că totul este sub control. Sperăm că de data asta așa stau lucrurile.

Reporter: Este ciuma din Rusia o armă biologică?

Donald Trump, președintele Statelor Unite: Vom afla destul de curând, dar nu credem că este cazul.

OMS s-a oferit să furnizeze Rusiei sprijin tehnic în ceea ce privește ciuma precum și siguranța și securitatea biologică în laboratoare.