Viktor Orban: ”Ucraina stă la mâna Ungariei”. Amenințarea lansată de premierul maghiar

Viktor Orban a lansat o amenințare voalată la adresa Ucrainei, despre care a spus că stă la mâna Ungariei din punct de vedere energetic, iar dacă un stâlp ar ”cădea” sau o conductă s-ar ”rupe” pe teritoriul maghiar, atunci ”Ucraina s-ar opri”.

Premierul maghiar Viktor Orban continuă seria atacurilor la adresa Ucrainei, pe care a amenințat-o voalat că s-ar ”opri” dacă vreun stâlp de tensiune ar cădea sau vreo conductă de gaze s-ar sparge pe teritoriul Ungariei, scrie Hirado.

Orban a declarat că Ungaria nu se consideră parte a Europei actuale, întrucât ”Europa a pierdut controlul asupra propriului continent după cel de-al Doilea Război Mondial, nu a putut să-şi influenţeze propriul destin şi nici în prezent nu există o strategie europeană, Europa nu reuşeşte să se definească, astfel încât nici Ungaria nu se poate alinia la o autodefinire europeană”.

Prin urmare, Ungaria trebuie să-şi elaboreze propria strategie naţională, ”pentru că, dacă ne-am alinia la europeni, am fi până-n gât într-un război şi economia ungară ar fi în genunchi”, a afirmat premierul maghiar.

Viktor Orban spune că ar ”rezolva” prăbușirea Ucrainei

”Noi nu avem interesul ca Ucraina să se prăbuşească, deşi am putea rezolva problema într-o singură zi”, a continuat Viktor Orban.

”Ucraina primeşte o parte importantă din energia electrică şi gazul natural din Ungaria şi, dacă s-ar produce un accident şi ar cădea câţiva stâlpi, s-ar rupe una sau două conducte, Ucraina s-ar opri”, a mai spus premierul maghiar.

Orban s-a arătat deranjat de faptul că ”ucrainenii vorbesc cu noi cum nu se cade să vorbeşti, totodată ei sunt la mâna noastră”. ”Noi avem nevoie de o Ucraina stabilă şi funcţională, iar ucrainenii exploatează această situaţie”, a mai declarat Viktor Orban.

