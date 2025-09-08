Rușii care spun că nu vizează civili au lovit sediul guvernului ucrainean. Trump își pierde răbdarea, SUA trec de partea UE

Donald Trump încă mai crede că se poate înțelege cu Vladimir Putin și are de gând să-l sune cât de curând.

Însă, în aceeași declarație, liderul american amenință din nou Moscova cu sancțiuni și spune că va discuta acest subiect cu mai mulți lideri europeni, care îl vor vizita la Casa Albă în zilele următoare.

De altfel, ziarul Financial Times dezvăluie că responsabilii europeni s-ar pregăti să anunțe sancțiuni secundare împotriva Chinei, cel mai mare cumpărător de petrol și gaze rusești.

Recentele atacuri rusești au marcat o premieră dramatică. Dronele ucigase, lansate în număr fără precedent, peste 810, au lovit și clădirea cabinetului de miniștri de la Kiev.

Iulia Sviridenko: ”Sunt Iulia Sviridenko, premierul Ucrainei și mă aflu în clădirea guvernului ucrainean. Pentru prima dată de la începutul invaziei, rușii au lovit sediul guvernului nostru, chiar în centrul Kievului. Se pare că Rusia nu vrea pace și nici nu este pregătită să negocieze. Vom apela la partenerii noștri pentru a „închide cerul”. Și haideți să înăsprim sancțiunile pentru Rusia!”.

Jurnaliștii au încercat să-i smulgă președintelui Trump o reacție la noua escaladare.

”Reporter: Ați declarat mereu că aveți o relație bună cu președintele Putin, însă el nu face nimic din ce vă doriți. Asta vă afectează încrederea în el?

Donald Trump: Nimeni n-a fost mai dur decât mine cu Rusia.

Reporter: Sunteți pregătit să treceți la a doua fază a sancţiunilor împotriva Rusiei?

Donald Trump: Da, sunt!”.

Americanii spun că sunt ”pregătiți să crească presiunea asupra Rusiei”

În pofida insistențelor, jurnaliștii nu au obținut detalii de la liderul american.

Donald Trump: ”O să vedem. Avem niște discuții foarte interesante. Unii lideri europeni o să vină, individual, în SUA, luni sau marți, și cred că vom găsi o soluție”.

Secretarul american al Trezoreriei sugerează că europenii sunt cei care ezită să instituie noi sancțiuni împotriva Moscovei.

Scott Bessent: ”Suntem pregătiți să creștem presiunea asupra Rusiei, dar avem nevoie ca partenerii noștri europeni să ne urmeze exemplul. Dacă SUA și UE vor interveni și vor impune mai multe sancțiuni, tarife secundare țărilor care cumpără petrol rusesc, economia rusă va intraîn colaps total, iar acest lucru îl va aduce la masa negocierilor pe președintele Putin”.

Volodimir Zelenski: ”Sunt foarte recunoscător tuturor partenerilor, însă unii dintre ei continuă să cumpere petrol și gaze rusești. Să fie limpede, asta nu e corect”.

Drept reacție, Kremlinul a acuzat Europa și Ucraina că fac tot ce le stă în putință să atragă Statele Unite în orbita lor. Dmitri Peskov a subliniat că sancțiunile nu vor determina Rusia să-și schimbe poziția.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













