Trump cere Europei să înceteze cumpărarea de petrol rusesc. Alimentează „mașinăria de război a Rusiei”

04-09-2025 | 21:24
Donald Trump
Președintele american și-a exprimat nemulțumirea față de importurile europene de energie rusească într-o conversație cu liderii „Coaliției de Voință", subliniind că aceste achiziții finanțează efortul de război al Moscovei.

Mihai Niculescu

Președintele american Donald Trump a făcut presiuni asupra liderilor europeni pentru încetarea achizițiilor de petrol rusesc, calificându-le drept o sursă de finanțare a războiului din Ucraina, în cadrul unei conversații telefonice cu membrii „Coaliției de Voință" reuniți la Paris, transmite news.ro.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit joi nemulțumirea lui Trump față de această situație, declarând în timpul unei conferințe de presă comune cu Emmanuel Macron la Palatul Elysée: „Este foarte nemulțumit că petrolul rusesc este cumpărat de Europa", făcând referire în special la Slovacia și Ungaria.

Cifre alarmante despre finanțarea războiului

Un oficial al Casei Albe a confirmat pentru Reuters că Trump le-a transmis liderilor europeni mesajul că deține date concrete privind fluxurile financiare.

„Președintele Trump a subliniat că Europa trebuie să înceteze achiziționarea de petrol rusesc, care finanțează războiul, având în vedere că Rusia a încasat 1,1 miliarde de euro din vânzările de combustibil către UE într-un an", a declarat oficialul american.

Donald Trump
Trump a comentat parada din China și le-a transmis salutări „călduroase” lui Xi, Putin și Kim: „Am înţeles motivul”

Trump s-a alăturat conversației telefonice cu liderii „Coaliției de Voință" după o reuniune condusă de președintele francez Emmanuel Macron, dedicată garanțiilor de securitate pentru Kiev în cazul unui acord de pace cu Rusia.

Președintele american nu s-a limitat la criticarea achizițiilor europene de energie rusească: „Președintele a subliniat, de asemenea, că liderii europeni trebuie să exercite presiuni economice asupra Chinei pentru finanțarea eforturilor de război ale Rusiei", a precizat oficialul Casei Albe.

Planurile UE de eliminare treptată

Demersurile lui Trump vin în contextul în care Comisia Europeană a propus o legislație pentru eliminarea treptată a importurilor de petrol și gaze rusești în UE până la 1 ianuarie 2028. Această inițiativă face parte din eforturile Bruxelles-ului de a întrerupe relațiile energetice de zeci de ani cu Rusia, după invadarea Ucrainei din 2022.

La conversația telefonică cu Trump au participat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, alături de alți lideri europeni de primul rang.

Perspectiva finlandeză: cooperare în politica de sancțiuni

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a oferit detalii suplimentare despre tonul conversației, subliniind că Trump a promovat o abordare cooperantă.

„Abordarea lui Trump a fost foarte mult aceea că trebuie să acționăm împreună în ceea ce privește politica de sancțiuni și acum să căutăm modalități, în special, de a opri mașinăria de război a Rusiei prin mijloace economice", a declarat Stubb presei finlandeze.

Liderul finlandez a precizat că „în acest caz există două ținte, și anume petrolul și gazul", anunțând că „președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, și consilierii apropiați ai președintelui Trump vor discuta acest lucru în următoarele 24 de ore".

Presiunea exercitată de Trump asupra Europei vine în contextul frustrării președintelui american față de incapacitatea sa de a opri rapid luptele din Ucraina, după ce inițial spusese că va putea pune capăt războiului rapid când a preluat funcția în ianuarie anul trecut.

