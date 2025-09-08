Donald Trump amenință Moscova cu noi sancțiuni după ce rușii au lansat un atac fără precedent asupra Ucrainei

Președintele american, Donald Trump, are în vedere noi sancțiuni împotriva Rusiei, după atacul aerian fără precedent al Moscovei asupra Ucrainei din weekend.

Au fost lansate peste 800 de drone și rachete. Multe au căzut în zone rezidențiale și au luat cel puțin 5 vieți, printre care cea a unui copil de două luni. Pentru prima dată de la începutul invaziei, clădirea guvernului ucrainean a fost avariată de bombardamentele rușilor.

În drum spre finala de tenis de la US Open, Donald Trump a discutat cu reporterii adunați în fața Casei Albe.

Reporter: „Sunteți pregătit să treceți la a doua fază a sancțiunilor împotriva Rusiei?”

Donald Trump: „Da, sunt!”

Trump nu a dat, însă, detalii. Declarația sa este în ton cu cea a secretarului american al Trezoreriei, făcută cu câteva ore mai devreme. Acesta a spus că o presiune economică suplimentară din partea Statelor Unite și a Europei l-ar putea determina pe Putin să intre în negocieri de pace cu Kievul.

Rușii au atacat clădirea guvernului de la Kiev

Noile afirmații ale administrației de la Washington vin după un weekend în care Rusia a lansat asupra Ucrainei peste 800 de drone și rachete. Apărarea antiaeriană a reușit să doboare cele mai multe dintre aparate, însă câteva zeci și-au atins țintele în zone rezidențiale.

Pentru prima dată de la începutul invaziei, clădirea guvernului ucrainean a fost avariată.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Acesta este un semn clar că Putin testează lumea – dacă va accepta situația sau va suporta consecințele. Prin urmare, este important ca declarațiile liderilor, statelor și instituțiilor să fie urmate de acțiuni ferme – sancțiuni împotriva Rusiei, împotriva persoanelor asociate cu Rusia, precum și tarife puternice sau alte restricții privind comerțul cu Rusia.”

Rusia ocupă în prezent aproximativ 19% din teritoriul țării vecine, după ce a ocupat ilegal Crimeea, în 2014, și mai multe regiuni din Estul țării, în invazia la scară largă pe care a declanșat-o în 2022.

