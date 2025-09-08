Donald Trump amenință Moscova cu noi sancțiuni după ce rușii au lansat un atac fără precedent asupra Ucrainei

Stiri externe
08-09-2025 | 12:30
×
Codul embed a fost copiat

Președintele american, Donald Trump, are în vedere noi sancțiuni împotriva Rusiei, după atacul aerian fără precedent al Moscovei asupra Ucrainei din weekend.

autor
Știrile PRO TV

Au fost lansate peste 800 de drone și rachete. Multe au căzut în zone rezidențiale și au luat cel puțin 5 vieți, printre care cea a unui copil de două luni. Pentru prima dată de la începutul invaziei, clădirea guvernului ucrainean a fost avariată de bombardamentele rușilor.

În drum spre finala de tenis de la US Open, Donald Trump a discutat cu reporterii adunați în fața Casei Albe.

Reporter: „Sunteți pregătit să treceți la a doua fază a sancțiunilor împotriva Rusiei?”

Donald Trump: „Da, sunt!”

Citește și
atac rusia
Rusia a lansat cel mai mare atac cu drone de la începutul războiului. Kievul cere din nou sprijin antiaerian

Trump nu a dat, însă, detalii. Declarația sa este în ton cu cea a secretarului american al Trezoreriei, făcută cu câteva ore mai devreme. Acesta a spus că o presiune economică suplimentară din partea Statelor Unite și a Europei l-ar putea determina pe Putin să intre în negocieri de pace cu Kievul.

Rușii au atacat clădirea guvernului de la Kiev

Noile afirmații ale administrației de la Washington vin după un weekend în care Rusia a lansat asupra Ucrainei peste 800 de drone și rachete. Apărarea antiaeriană a reușit să doboare cele mai multe dintre aparate, însă câteva zeci și-au atins țintele în zone rezidențiale.

Pentru prima dată de la începutul invaziei, clădirea guvernului ucrainean a fost avariată.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Acesta este un semn clar că Putin testează lumea – dacă va accepta situația sau va suporta consecințele. Prin urmare, este important ca declarațiile liderilor, statelor și instituțiilor să fie urmate de acțiuni ferme – sancțiuni împotriva Rusiei, împotriva persoanelor asociate cu Rusia, precum și tarife puternice sau alte restricții privind comerțul cu Rusia.”

Rusia ocupă în prezent aproximativ 19% din teritoriul țării vecine, după ce a ocupat ilegal Crimeea, în 2014, și mai multe regiuni din Estul țării, în invazia la scară largă pe care a declanșat-o în 2022.

Sursa: Pro TV

Etichete: Rusia, Ucraina, SUA, donald trump, sanctiuni,

Dată publicare: 08-09-2025 11:45

Articol recomandat de sport.ro
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Citește și...
Trump anunță vizita unor lideri europeni la Washington după atacul masiv din Ucraina. „Situația va fi rezolvată”
Stiri externe
Trump anunță vizita unor lideri europeni la Washington după atacul masiv din Ucraina. „Situația va fi rezolvată”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că lideri europeni vor vizita Statele Unite luni sau marţi pentru a discuta despre soluţionarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina, relatează Reuters.

Rusia a lansat cel mai mare atac cu drone de la începutul războiului. Kievul cere din nou sprijin antiaerian
Stiri externe
Rusia a lansat cel mai mare atac cu drone de la începutul războiului. Kievul cere din nou sprijin antiaerian

Rusia a lansat sâmbătă noaptea 805 drone şi 13 rachete asupra Ucrainei, informează forţele aeriene ucrainene; apărarea antiaeriană a reuşit să doboare 751 de drone şi patru rachete.

Rusia: „Am lovit ținte militare în Ucraina”. Șefa Comisiei Europene: „Rusia calcă în picioare dreptul internațional”
Stiri externe
Rusia: „Am lovit ținte militare în Ucraina”. Șefa Comisiei Europene: „Rusia calcă în picioare dreptul internațional”

Rusia a comentat atacurile din timpul nopții asupra Ucrainei. Într-un scurt comunicat transmis de agenția de presă TASS, care citează Ministerul rus al Apărării, Moscova afirmă că a lovit „obiective din industria militară”.

Ministrul Apărării, după atacul asupra Ucrainei: Acesta este adevărul chip al regimului Putin: teroare, crime de război
Stiri externe
Ministrul Apărării, după atacul asupra Ucrainei: Acesta este adevărul chip al regimului Putin: teroare, crime de război

Rachetele şi dronele lui Putin au ucis din nou oameni nevinovaţi, a declarat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, duminică, după ce Rusia a lansat un nou atac aerian împotriva Ucrainei.

Recomandări
Profesorii protestează în prima zi de școală. Mii de dascăli din toată țara au pornit în marș spre Cotroceni
Stiri Educatie
Profesorii protestează în prima zi de școală. Mii de dascăli din toată țara au pornit în marș spre Cotroceni

Mii de profesori din întreaga țară protestează luni, în prima zi de școală, în fața Guvernului și la Palatul Cotroceni, împotriva reformelor din Educație. Cadrele didactice sunt nemulțumite de deciziile Executivului și îi cer ministrului demisia.

Nicușor Dan nu participă oficial la deschiderea anului școlar. Șeful statului se va întâlni cu sindicaliștii din Educație
Stiri Politice
Nicușor Dan nu participă oficial la deschiderea anului școlar. Șeful statului se va întâlni cu sindicaliștii din Educație

Nicușor Dan nu va participa la deschiderea noului an școlar în calitate de președinte, ci doar în cea de părinte.

În timp ce Europa este vizată de sabotaje, România nu a descoperit niciunul. Ministrul Apărării: „La noi nu s-a întâmplat!”
Stiri Politice
În timp ce Europa este vizată de sabotaje, România nu a descoperit niciunul. Ministrul Apărării: „La noi nu s-a întâmplat!”

Ministrul Apărării susține că, în contextul securității oferite de NATO, România nu va fi atacată de Rusia. De asemenea, el consideră că țara noastră nu a fost ținta sabotajelor din partea Moscovei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 08 Septembrie 2025

03:13:29

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
I like IT
Ediția 17 - 2025

22:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28