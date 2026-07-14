Mai multe cadavre au fost găsite în unul dintre cele două lifturi aflate într-o zonă în renovare din Place de Brouckere, unde a izbucnit un incendiu marţi dimineaţă, a declarat un purtător de cuvânt al serviciului local de inspecţie a muncii, potrivit Agerpres.

El a spus că nu este clar dacă acestea sunt cadavrele tuturor celor şase muncitori daţi dispăruţi.

Departamentul local de pompieri a anunţat că peste 200 de muncitori se aflau pe şantier când a izbucnit incendiul şi că trei persoane au fost transportate la spital.