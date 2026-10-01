Nu știa atunci că bucata de hârtie avea să se dovedească a fi o copie extrem de rară a Declarației de Independență a Statelor Unite, relatează Times of India.

Documentul, realizat în 1823, a ajuns un an mai târziu la licitație și a fost vândut pentru 477.650 de dolari.

A găsit documentul printre obiecte obișnuite

Michael, tehnician în echipamente muzicale, făcea în martie 2006 una dintre vizitele sale obișnuite la Music City Thrift Store din Nashville. Căuta obiecte pentru casă când a observat documentul rulat.

Pe lângă acesta, a cumpărat un sfeșnic, un set de solnițe și recipiente pentru piper. Pentru document a plătit doar 2,48 dolari.

Managerul magazinului a explicat că aceasta era, la acea vreme, suma standard pentru un astfel de obiect.

Michael avea însă un interes pentru obiectele vechi și documentele cu valoare istorică. A dus documentul acasă și a început să-i cerceteze originea.

„Mă gândeam: «Doamne, oare acesta ar putea fi un original?»”, a declarat Michael pentru Associated Press.

Cercetările aveau să-i confirme suspiciunile.

Documentul era una dintre cele 200 de copii comandate în anii 1820

S-a dovedit că Michael descoperise o copie autentică, cunoscută drept „Stone print”, a Declarației de Independență. Denumirea provine de la gravorul William J. Stone.

În jurul anului 1820, pergamentul original al Declarației de Independență din 1776 începuse să se deterioreze rapid, în urma manipulării și expunerii la lumină.

John Quincy Adams, secretar de stat la acea vreme, i-a cerut lui Stone să realizeze o copie exactă a documentului. Gravorul a petrecut trei ani pentru a realiza o placă de cupru gravată cu textul Declarației.

În 1823, Congresul a comandat tipărirea a 200 de copii oficiale pe pergament. Acestea erau destinate semnatarilor supraviețuitori, liderilor guvernamentali și instituțiilor oficiale.

Înainte de descoperirea făcută de Michael, istoricii știau unde se aflau doar 35 dintre cele 200 de copii originale. Exemplarul găsit în magazinul second-hand a devenit astfel cea de-a 36-a copie cunoscută care a supraviețuit.

Documentul se afla într-o stare neobișnuit de bună, cu cerneală intensă și închisă la culoare. Starea sa de conservare i-a făcut pe experți să estimeze că ar putea avea o valoare considerabilă.

Exemplarul a fost scos la licitație în Burlington, Carolina de Nord. Licitația a pornit de la 125.000 de dolari, iar rețul final a depășit însă cu mult suma de pornire: 477.650 de dolari.

Oferta câștigătoare a fost făcută de un cumpărător anonim, care a participat la licitație telefonic.

Documentul fusese păstrat timp de zece ani într-un garaj

Povestea documentului are însă și un episod neașteptat. Cu doar două zile înainte ca Michael să-l cumpere, acesta se afla într-un garaj aflat la câteva minute distanță cu mașina de magazin.

Stan Caffy, un localnic din Nashville, păstrase documentul timp de zece ani pe peretele garajului. Îl cumpărase cu 10 dolari de la o vânzare de obiecte vechi.

Când soția lui i-a cerut să facă ordine în garaj și să renunțe la lucrurile de care nu mai avea nevoie, Caffy a donat, cu reticență, documentul magazinului Music City Thrift Store, împreună cu alte obiecte casnice.

Ulterior, acesta a spus că s-a bucurat pentru Michael, chiar dacă ratase ocazia de a obține banii. Era mulțumit că documentul ajunsese la cineva care îi recunoscuse adevărata importanță istorică.

După încheierea licitației, Michael a vorbit despre câștigul neașteptat și despre suma pe care urma să o obțină după taxe și comision.

„Crezi că este o avere uriașă, dar, după ce faci calculele și pui deoparte banii pentru taxe, nu este. Nu este o avere uriașă, ci mai degrabă o avere mică”, a declarat Michael pentru Associated Press.