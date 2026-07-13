În numai câteva minute, focul a înghițit tot clubul. Decorațiunile din materiale ușor inflamabile și blocarea ieșirilor de urgență cu lăzi de bere și mese au agravat dramatic consecințele incendiului.

Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.

Infernul s-a declanșat după miezul nopții. Imaginile distribuite online surprind flăcări violente ieșind pe ușa localului, în timp ce oamenii alergau frenetic, încercând să se salveze.

Potrivit martorilor, focul a izbucnit în apropierea scenei, pe care se cânta live, și a luat o turnură feroce. Barul s-a umplut de fum toxic.

„Din ce mi-au spus cei care se aflau înăuntru, când a izbucnit incendiul, s-a făcut beznă. Curentul electric s-a întrerupt și era fum peste tot. Nu puteau să se găsească unii pe alții."

Un tânăr și-a pierdut o prietenă în flăcări.

Jars: „Am fost sigur că o să mor. Am căzut în timp ce fugeam. M-am ridicat și am luat-o iar la fugă, dar am căzut din nou. Oamenii au început să calce peste mine. M-a salvat un prieten care m-a târât de acolo.”

CORDELIA LYNCH, Sky News: „Sunt vizibile urmele faptului că a fost o goană pentru supraviețuire, totul în condiții de panică. Sunt pantofi împrăștiați peste tot. Un martor ne-a spus că a văzut oameni în flăcări.”

Cuprinși de panică, zeci de oameni s-au refugiat în partea din spate a localului. Dar acolo nu erau ieșiri de urgență.

Cordelia Lynch, Sky News: „Tocmai am vorbit cu guvernatorul orașului Bangkok, care a fost în interiorul barului. El descrie o scenă de dezastru, cu scaune carbonizate. Din câte a înțeles, mulți dintre cei care au murit au încercat să se adăpostească în toaletele din spatele încăperii, care se aflau în apropierea ieșirii de urgență.”

Ieșirile de urgență ar fi fost blocate de mese și lăzi cu bere. În plus, nu erau indicate prin săgeți direcțiile ieșirilor. Majoritatea victimelor au murit intoxicate cu fum.

După ce a vizitat locul tragediei, guvernatorul Bangkokului a declarat că incendiul s-a propagat rapid din cauza decorațiunilor ușor inflamabile montate pe tavanul barului.

Chitpong Khattapong, pompier: „Când am intrat, toate mesele erau complet arse, acoperite de cenușă. Din câte am văzut, focul ar fi fost declanșat de undeva de sus."

Prima etapă a investigației indică un scurtcircuit produs la un aparat de aer condiționat drept cauza incendiului.

Cordelia Lynch, Sky News: „Foarte dificilă este și identificarea victimelor, pentru că multe dintre ele nu aveau acte de identitate la ei. Am văzut familii strânse în centru ca să încerce să afle informații despre cei dragi. Dezastrul ridică din nou întrebări despre standardele de siguranță la incendiu în Thailanda. Acesta este doar unul dintre numeroasele incendii foarte grave produse în ultimul deceniu în Bangkok.”