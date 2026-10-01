Până acum, înnisipările au adăugat 630 de hectare, iar lucrările continuă în zona de sud.

Marea a mutat nisipul spre larg

Plaja din centrul stațiunii Mamaia a fost extinsă în urmă cu peste zece ani, cu aproximativ o sută de metri spre larg. Măsurătorile făcute acum arată însă că nisipul nu a rămas în același loc. O parte s-a deplasat spre nord, iar o alta a ajuns sub apă.

Nicușor Buzgaru, directorul tehnic al ABA Dobrogea-Litoral: „În zona de Mamaia, în zona sudică, s-a retras cu până la 40 de metri și a hrănit tronsonul Nordic, cu o lungime de aproximativ 7 km, cu până la 20 de metri liniari.”

Eroziunea este urmărită și în Constanța și Eforie Nord. Potrivit datelor prezentate de Apele Române, unele zone ar fi pierdut aproximativ 20 de metri de plajă în trei ani. Specialiștii explică fenomenul prin dinamica naturală a litoralului, amplificată de furtuni și influențată inclusiv de lucrările de extindere a plajelor.

Specialiștii explică retragerea plajelor

Alexandru Trandafir, climatolog: „În mod clar, înnisipările duc la modificări în profilul plajei, așa cum o știm noi, în ideea în care există furtuni și curenții devin mai puternici, se pot crea niște adâncitori în profilul geografic al plajei.”

Conf. Univ. Dr. Florin Tătui, cadru didactic la Facultatea de Geografie a Universității București: „Avem această acțiune a valurilor care generează retrageri mai mari sau mai mici ale plajei.”

Autoritățile măsoară plajele primăvara și toamna.

Corespondent PROTV: „Specialiștii folosesc un aparat special pentru a măsura plaja și pentru a vedea cum s-a schimbat. Se verifică lungimea, lățimea și nivelul plajei, iar datele ajung în birou, unde sunt transformate în hărți și comparate cu cele din anii trecuți.”

Până acum, înnisipările au adăugat aproximativ 630 de hectare de plajă. Lucrările continuă în sudul litoralului, la Mangalia–Saturn, 2 Mai și Costinești.