Oficialul a subliniat, într-o intervenție la TVR, joi seară, că, deși situația economică nu este una confortabilă, statul român nu se află în incapacitate de plată. „În primul rând, aş spune ceva foarte important de notat că nu suntem în pericolul de a nu putea plăti pensii şi salarii. Deci vreau să excludem această posibilitate… de care se teme lumea, nu suntem în această ipostază, vom plăti pensiile şi salariile”, a declarat Alexandru Nazare, conform news.ro.

Nevoia urgentă a unui buget pentru 2027 și blocajul rectificării

Cu toate acestea, ministrul a atras atenția asupra limitărilor impuse de statutul de guvern interimar, care nu are dreptul constituțional de a adopta o rectificare bugetară. Această situație a creat deja probleme punctuale în mai multe sectoare de activitate, pe care Ministerul Finanțelor a încercat să le gestioneze prin soluții legislative ad-hoc.

„Ne-ar fi ajutat să putem face rectificarea acum. În cursul verii, cu ajutorul tuturor partidelor, am reuşit să trecem prin Parlament mai multe iniţiative legislative care au deblocat anumite probleme punctuale, importante pentru activitatea Guvernului. Deci, am găsit soluţii pentru a rezolva punctual problemele curente, dar nu putem continua în acest mod și sper ca într-un interval de timp rezonabil să putem transmite că România a închis criza politică”, a explicat Nazare.

Pentru a reda încrederea piețelor și a agențiilor de rating, România trebuie să prezinte cât mai curând o strategie fiscală coerentă. „Ce ne-ar ajuta şi ce ne ajută, evident, da, în aşteptările analiştilor de la toate agenţiile, este să prezentăm cât mai curând un plan credibil pentru bugetul anului 2027. Deci, primul pas ar fi o rectificare, care să rezolve problemele de cheltuieli curente care au apărut în anumite locuri”, a adăugat ministrul Finanțelor.

Noi consultări la Cotroceni pentru deblocarea crizei

Rezolvarea blocajului bugetar depinde direct de instalarea unui Guvern cu puteri depline, singurul care poate asuma și adopta o rectificare a bugetului de stat. În acest sens, președintele Nicușor Dan a programat pentru ziua de luni o nouă rundă de consultări cu partidele politice. Scopul întâlnirilor este desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru care să reușească să coaguleze o majoritate parlamentară și să închidă astfel criza politică prelungită.