Trei muncitori străini au murit arși într-o mașină, într-o benzinărie în Italia. Doi suspecți au fost arestați

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Atac calabria
Profimedia

Trei bărbați, doi afgani și un pakistanez, ar fi fost arși de vii într-o mașină, la o benzinărie din regiunea Calabria, Italia. O a patra victimă a reușit să iasă la timp din autovehicul prin portbagaj. Doi cetățeni străini au fost arestați.

autor
Aura Trif

Atacul a fost surprins de camerele de supraveghere ale stației din Amendolara, în apropiere de Cosenza. Doi cetățeni pakistanezi au fost arestați sub acuzația de omor calificat, potrivit procurorului Alessandro D’Alessio.

Imaginile video, difuzate de televiziunea publică italiană Rai și de alte instituții media, par să îi surprindă pe suspecți turnând lichid inflamabil în partea din spate a vehiculului, în timp ce acesta era parcat lângă o pompă de carburant. Aceștia au incendiat mașina și au blocat ușile pentru a se asigura că victimele nu pot ieși, relatează The Guardian.

Imagini cu puternic impact emoțional

Un bărbat a scăpat miraculos

Un al patrulea bărbat afgan, care a suferit arsuri la brațe, a reușit să scape prin portbagaj. Într-un interviu acordat serviciului regional de știri TGR Calabria, supraviețuitorul, culegător de căpșuni și coleg de apartament cu cele patru victime, a declarat că autorii fac parte dintr-o „uriașă mafie pakistaneză”, adăugând: „Este un miracol că sunt în viață”.

El a afirmat că victimele erau amenințate cu arme și cuțite și că fuseseră obligate să muncească fără salariu, primind doar hrană și cazare.

Favorizată de lacunele din legislația privind imigrația și munca, exploatarea lucrătorilor agricoli a devenit un fenomen răspândit în cadrul unui sistem infracțional cunoscut sub numele de caporalato – o rețea profitabilă și strict organizată de intermediari ilegali care recrutează muncitori slab plătiți.

Francesco Savino, vicepreședinte al Conferinței Episcopale Italiene, a declarat că vestea crimelor „zguduie credința în umanitate” și a cerut o „revoltă a conștiinței” împotriva exploatării, a sistemului de intermediere ilegală și a indiferenței.

„O spun răspicat: destul cu tăcerea murdară a interesului personal. Destul cu zona gri care vede, știe și lasă lucrurile să se întâmple. Destul cu obiceiul pervers de a considera normal ca oameni veniți de departe să culeagă recolte, să muncească, să trăiască, să doarmă, să călătorească și să moară ca niște trupuri fără istorie”, a adăugat el.

CGIL, cea mai mare confederație sindicală din Italia, a descris crimele drept „o oroare de nedescris” și a cerut politicienilor să „combată abuzurile cotidiene trăite de muncitori, adesea migranți, în zonele rurale ale țării”.

Înregistrarea atacului a fost distribuită pe rețelele sociale de Roberto Occhiuto, președintele regiunii Calabria. Acesta a declarat: „Este o poveste cutremurătoare care ne zguduie conștiințele și ridică întrebări profunde despre tragedia migrației, valoarea demnității umane și responsabilitățile pe care o societate civilizată trebuie să și le asume față de cei mai vulnerabili.”

Mulți lucrători agricoli ajung în Italia cu ambarcațiuni, însă numeroși alții sosesc legal, pe cale aeriană, după ce plătesc mii de euro unor intermediari, convinși că vor găsi un loc de muncă real.

Meloni a promis măsuri ferme

Premierul Giorgia Meloni a promis măsuri ferme împotriva sistemului caporalato după moartea lui Satnam Singh, un muncitor agricol indian în vârstă de 31 de ani, care a fost strivit de un utilaj într-o fermă din zona Latina, lângă Roma. Angajatorul său este judecat pentru omor voluntar, după ce l-ar fi abandonat pe Singh rănit în fața locuinței sale, cu brațul amputat așezat într-o ladă pentru fructe. Singh a murit la spital la două zile după incidentul petrecut în iunie 2024.

Guvernul Meloni a încercat să combată exploatarea prin intensificarea controalelor la ferme și la angajatori, precum și prin extinderea canalelor legale de imigrație. Italia intenționează să emită 500.000 de noi vize de muncă pentru cetățeni din afara Uniunii Europene până în 2028, măsură menită și să acopere deficitul de forță de muncă din mai multe sectoare economice. Cu toate acestea, sindicatele au criticat politica din cauza problemelor birocratice care întârzie procesarea vizelor.

Un nou protest față de legea salarizării. Sindicaliști din Sănătate au venit din toată țara să manifesteze în Capitală

Sursa: The Guardian

Etichete: italia, benzinarie, atac, petrol, muncitori, migranti,

Articol recomandat de sport.ro
Atenție, nostalgie! FOTO Cum arăta Sorana când a ajuns prima dată în sferturi la Roland Garros
Atenție, nostalgie! FOTO Cum arăta Sorana când a ajuns prima dată în sferturi la Roland Garros
Citește și...
Stiri externe
Cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,2, în Italia. Seismul s-a resimțit în mai multe zone ale țării

Cutremur în noaptea de luni spre marți, în Catania și în provinciile înconjurătoare. Epicentrul s-a situat în largul coastei tireniene a Calabriei, la o adâncime mare.

Știri Actuale
România primește întăriri NATO după drona rusească de la Galați. Spania ne trimite elicoptere, iar Italia soldați

România primește întăriri NATO după incidentul cu drona rusească de la Galați. Spania trimite elicoptere, Italia suplimentează trupele, explică surse din Administrația Prezidențială.
Stiri Diverse
Un colț de Italia chiar în București, la „Festa di Rusalii”, în acest weekend. „Ca în Italia, ca în Spania”

Piața Italia din Sectorul 2 al Capitalei s-a transformat în acest weekend într-un spațiu de relaxare. Oamenii au fost invitați la „Festa di Rusalii”, un eveniment inspirat de cultura italiană, cu muzică live, preparate tradiționale și activități.

Recomandări
Stiri Justitie
Darius Vâlcov, fost ministru de Finanţe, a fost eliberat din Penitenciarul Focşani

Fostul ministru de Finanţe şi primar al municipiului Slatina Darius Vâlcov a fost eliberat, miercuri după-amiază, din Penitenciarul Focşani, după ce Tribunalul Vrancea a dispus definitiv eliberarea sa condiţionată.

Știri Actuale
Ziua protestelor. Revoltați față de legea salarizării, mii de bugetari și-au întrerupt activitatea la nivel național

Mii de sindicaliști din Sănătate, Finanțe sau Justiție protestează, miercuri, în București, față de legea salarizării unitare, nemulţumiţi de scăderea veniturilor.

Stiri Politice
Nicușor Dan continuă negocierile cu liderii fostei coaliții, la o lună de la căderea Guvernului

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit miercuri cu Dominic Fritz și ar urma să se vadă și cu Sorin Grindeanu la Cotroceni, pentru noi discuții privind desemnarea viitorului premier, la aproape o lună de la căderea Guvernului Bolojan, spun surse politice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Iunie 2026

47:25

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 03 Iunie 2026

01:50:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 16

22:51

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 15

21:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Kevin De Bruyne, distrus în Italia după tirada la adresa lui Conte: ”Nici măcar nu răspundea la mesaje!”

Sport

Lumea fotbalului, lovită de o tragedie! S-a stins autorul primului hattrick din istoria Europa League