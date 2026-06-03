Trei muncitori străini au murit arși într-o mașină, într-o benzinărie în Italia. Doi suspecți au fost arestați

Imaginile video, difuzate de televiziunea publică italiană Rai și de alte instituții media, par să îi surprindă pe suspecți turnând lichid inflamabil în partea din spate a vehiculului, în timp ce acesta era parcat lângă o pompă de carburant. Aceștia au incendiat mașina și au blocat ușile pentru a se asigura că victimele nu pot ieși, relatează The Guardian.

Atacul a fost surprins de camerele de supraveghere ale stației din Amendolara, în apropiere de Cosenza. Doi cetățeni pakistanezi au fost arestați sub acuzația de omor calificat, potrivit procurorului Alessandro D’Alessio.

Un bărbat a scăpat miraculos

Un al patrulea bărbat afgan, care a suferit arsuri la brațe, a reușit să scape prin portbagaj. Într-un interviu acordat serviciului regional de știri TGR Calabria, supraviețuitorul, culegător de căpșuni și coleg de apartament cu cele patru victime, a declarat că autorii fac parte dintr-o „uriașă mafie pakistaneză”, adăugând: „Este un miracol că sunt în viață”.

El a afirmat că victimele erau amenințate cu arme și cuțite și că fuseseră obligate să muncească fără salariu, primind doar hrană și cazare.

Favorizată de lacunele din legislația privind imigrația și munca, exploatarea lucrătorilor agricoli a devenit un fenomen răspândit în cadrul unui sistem infracțional cunoscut sub numele de caporalato – o rețea profitabilă și strict organizată de intermediari ilegali care recrutează muncitori slab plătiți.

Francesco Savino, vicepreședinte al Conferinței Episcopale Italiene, a declarat că vestea crimelor „zguduie credința în umanitate” și a cerut o „revoltă a conștiinței” împotriva exploatării, a sistemului de intermediere ilegală și a indiferenței.

„O spun răspicat: destul cu tăcerea murdară a interesului personal. Destul cu zona gri care vede, știe și lasă lucrurile să se întâmple. Destul cu obiceiul pervers de a considera normal ca oameni veniți de departe să culeagă recolte, să muncească, să trăiască, să doarmă, să călătorească și să moară ca niște trupuri fără istorie”, a adăugat el.

CGIL, cea mai mare confederație sindicală din Italia, a descris crimele drept „o oroare de nedescris” și a cerut politicienilor să „combată abuzurile cotidiene trăite de muncitori, adesea migranți, în zonele rurale ale țării”.

Înregistrarea atacului a fost distribuită pe rețelele sociale de Roberto Occhiuto, președintele regiunii Calabria. Acesta a declarat: „Este o poveste cutremurătoare care ne zguduie conștiințele și ridică întrebări profunde despre tragedia migrației, valoarea demnității umane și responsabilitățile pe care o societate civilizată trebuie să și le asume față de cei mai vulnerabili.”

Mulți lucrători agricoli ajung în Italia cu ambarcațiuni, însă numeroși alții sosesc legal, pe cale aeriană, după ce plătesc mii de euro unor intermediari, convinși că vor găsi un loc de muncă real.

Meloni a promis măsuri ferme

Premierul Giorgia Meloni a promis măsuri ferme împotriva sistemului caporalato după moartea lui Satnam Singh, un muncitor agricol indian în vârstă de 31 de ani, care a fost strivit de un utilaj într-o fermă din zona Latina, lângă Roma. Angajatorul său este judecat pentru omor voluntar, după ce l-ar fi abandonat pe Singh rănit în fața locuinței sale, cu brațul amputat așezat într-o ladă pentru fructe. Singh a murit la spital la două zile după incidentul petrecut în iunie 2024.

Guvernul Meloni a încercat să combată exploatarea prin intensificarea controalelor la ferme și la angajatori, precum și prin extinderea canalelor legale de imigrație. Italia intenționează să emită 500.000 de noi vize de muncă pentru cetățeni din afara Uniunii Europene până în 2028, măsură menită și să acopere deficitul de forță de muncă din mai multe sectoare economice. Cu toate acestea, sindicatele au criticat politica din cauza problemelor birocratice care întârzie procesarea vizelor.