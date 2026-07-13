Între timp, în Franța, un incendiu de proporții izbucnit într-o pădure de lângă Paris i-a determinat pe pompieri să mobilizeze, în premieră în această regiune, avioanele numite „bombardiere cu apă”. Flăcările au perturbat traficul rutier și feroviar.

Incendiul de vegetație din emblematica pădure Fontainebleau, aflată la aproximativ 50 de kilometri de Paris, a mistuit deja peste 800 de hectare. Din cauza flăcărilor, o parte din autostrada care leagă nordul de sudul Franței a fost închisă, chiar în primul weekend al vacanței de vară, când milioane de francezi pornesc la drum.

Regiunea Parisului se confruntă cu al treilea val de căldură din acest an, cu 40 de grade la umbră. 37 de departamente sunt azi sub cod roșu de caniculă. În schimb, un vânt rece venit dinspre Oceanul Atlantic a măturat o plajă din vestul Franței și a scăzut temperatura cu 15 grade în doar câteva minute.

Coduri de incendii în Italia

La rândul lor, autoritățile italiene au emis un cod portocaliu de incendii pentru regiunea Sardinia și unul galben pentru Sicilia. Ministerul nostru de Externe îi sfătuiește pe români să evite aceste zone. În Sardinia, flăcările au dus la închiderea unei autostrăzi și au perturbat traficul pe unul dintre aeroporturi.

În Spania, peisajul lăsat în urmă de incendiul izbucnit în provincia Almería este dezolant. Drumurile sunt presărate de caroseriile distruse ale mașinilor. 13 oameni au pierit în acest incendiu.

Ofițerii Gărzii Civile cercetează cu atenție fiecare loc mistuit de flăcări și au avut surpriza să găsească în viață câteva animale care au scăpat miraculos în mijlocul unui peisaj calcinat.

În regiunea pârjolită erau stabiliți mii de pensionari britanici.

Fiul unei victime contestă versiunea autorităților spaniole

Printre victimele incendiului se numără și trei belgieni. Fiul unuia dintre ei contestă versiunea autorităților spaniole, potrivit cărora victimele n-ar fi respectat ruta indicată de evacuare. Joia trecută, Thomas a fost sunat de tatăl lui, Stanislas, care era stabilit de 10 ani în sudul Spaniei.

Thomas-Wolf Verdonckt, fiul unei victime: „Mi-a zis: «Se pare că suntem în pericol, o să vorbesc cu vecinii să vedem ce se poate face». L-am întrebat: «Nu poți să pleci de acolo, să sari în mașină și să fugi?» Abia mai târziu am aflat că el încercase deja să fugă, dar și el și alți vecini s-au întors pentru că flăcările blocau drumul principal. Era deja prea târziu.”

Din cauza vântului puternic, flăcările au ajuns rapid în zona caselor. Thomas a reconstituit toate mișcările tatălui său cu ajutorul telefonului. Bărbatul a mai făcut o încercare de fugă.

Thomas-Wolf Verdonckt, fiul unei victime: „Din momentul în care a sărit în mașină și până la sfârșit n-au trecut decât cinci minute. N-a ajuns departe. Iar asta fusese ultima opțiune.”

Thomas spune că autoritățile au intervenit prea târziu ori deloc.