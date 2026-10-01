În acelaşi timp, Putin a reiterat ameninţarea cu un atac nuclear, relatează Reuters, preluat de News.ro.

„Indiferent de scenariul care se va desfăşura la nivel global în următorii ani, continuarea conflictelor internaţionale este, din păcate, foarte probabilă. Acest lucru se datorează, în parte, faptului că schimbările fundamentale în curs - şi oportunităţile pe care le prezintă - alimentează ambiţiile şi disponibilitatea de a fi asumate riscuri în speranţa unui câştig aparent uriaş”, a spus Putin, care a lansat în urmă cu aproape cinci ani un război de agresiune împotriva Ucrainei.

Cu toate acestea, Putin dă asigurări că Rusia „nu intenţionează să atace pe nimeni”, dar avertizează că va răspunde la orice agresiune.

În ultimul timp, Moscova lansează tot mai multe avertismente cu privire la activităţile militare occidentale din jurul teritoriului său.

Liderul rus a făcut aceste declaraţii în cadrul Forumului Valdai, de la Moscova, pe fondul tensiunilor crescânde dintre Rusia şi ţările europene.

„Nu vom ataca pe nimeni, dar vom riposta dacă ne vom confrunta cu o agresiune”, a declarat Putin. El a asigurat, de asemenea, că Moscova nu intenţionează să atace o ţară europeană, „nici în 2030, nici în 2050”.

„Nu ameninţăm pe nimeni şi nu intenţionăm să atacăm nicio ţară europeană”, a afirmat el, pentru ca imediat să construiască argumente în sens contrar.

Putin avertizează asupra atacurilor în Rusia

„Ajutorul acordat de serviciile de informaţii occidentale Ucrainei pentru a lansa atacuri în adâncime pe teritoriul rus constituie o ameninţare pentru viitor. Atunci când cineva doreşte să declare război Rusiei folosind Ucraina ca intermediar, aceasta reprezintă o ameninţare”, a avertizat liderul de la Kremlin.

Liderul de la Kremlin şi-a reînnoit avertismentele şi cu privire la Kaliningrad, enclava rusă situată între Polonia şi Lituania.

„Dacă apare o ameninţare la adresa enclavei ruse Kaliningrad, vom lua în considerare utilizarea tuturor armelor din arsenalul nostru”, a ameninţat el, adăugând că Rusia dispune de un „avantaj competitiv în apărarea” teritoriului său. Putin a reluat astfel termenii unei scrisori de avertizare pe care Moscova a trimis-o NATO luna trecută.

„Nu speriem pe nimeni”, a ţinut să adauge Putin.

Putin avertizează asupra riscului nuclear

Cu toate acestea, el a avertizat, în acelaşi timp, asupra riscului nuclear.

„Putem fi siguri că această armă nu va fi folosită niciodată? Desigur că nu. Trebuie să ţinem cont de acest lucru şi să-l evităm”, a spus el insinuând că ţările occidentale sunt responsabile de evitarea unui astfel de scenariu.

Putin consideră, de asemenea, că tehnologiile ar putea duce la „o distrugere mondială” şi a făcut apel la o reflecţie asupra modului de a menţine securitatea internaţională şi de a evita „scenarii catastrofale”.

Potrivit lui Vladimir Putin, situaţia mondială se va îmbunătăţi totuşi pe măsură ce „hegemonia occidentală”, după cum s-a exprimat el, va slăbi.

În finalul intervenţiei sale, el a denunţat exerciţiile militare occidentale şi reţinerea navelor ruseşti ca fiind o „escaladare”.

Tensiunile cresc în jurul Kaliningradului

Acest avertisment survine pe fondul tensiunilor tot mai mari în jurul enclavei Kaliningrad, fostul Königsberg din Prusia de Est, anexat de URSS în 1945, care nu are o frontieră directă cu Rusia, fiind învecinată cu Polonia, Lituania şi Marea Baltică.

Ţările NATO au desfăşurat în ultimele luni mai multe exerciţii militare la graniţele Kaliningradului, determinând Moscova să le adreseze documentul în care condamnă o „intensificare fără precedent” a activităţii militare a Alianţei de-a lungul graniţelor sale occidentale.

În nota diplomatică consultată de agenţia Reuters, Rusia a menţionat, de asemenea, posibilitatea unor atacuri împotriva centrelor de decizie ale ţărilor membre NATO.

La rândul său, NATO a condamnat marţi „retorica nucleară iresponsabilă” a Rusiei conţinută în acest document.