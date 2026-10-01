Laura Vicol, fosta șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților, este cercetată pentru fals în declarații în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată și complicitate la înșelăciune, au mai transmis sursele.

Cum a ascuns trei milioane de euro

În perioada 2020-2025, în calitate de deputat, Laura Vicol ar fi mințit în mai multe declarații de avere, în legătură cu venituri, datorii, împrumuturi acordate, cadouri și alte avantaje.

DIICOT susține că au fost identificate venituri de peste 15,6 milioane de lei, provenite din salarii, dividende și returnări de împrumuturi, precum și un împrumut acordat în valoare de 910.000 de lei. Totodată, procurorii menționează împrumuturi contractate de 241.000 de lei și 35.000 de dolari, restituite în perioada 2019-2021, precum și cadouri, servicii sau alte avantaje în valoare de peste 300.000 de lei, despre care susțin că nu ar fi fost menționate în declarațiile de avere.

Anchetatorii mai afirmă că, în declarațiile de avere, ar fi fost consemnat un împrumut acordat unuia dintre inculpații din dosar, în valoare de 150.000 de euro și 1.774.000 de lei, ulterior modificat la 1.124.000 de lei.

Potrivit DIICOT, în baza acestui titlu juridic, o suspectă i-ar fi restituit suma de 1.595.000 de lei, procurorii susținând că operațiunea ar fi avut ca scop ascunderea și disimularea naturii și provenienței fondurilor, despre care Laura Vicol ar fi cunoscut că provin din infracțiunea de delapidare.

Vânzarea unor apartamente din Mamaia și Sinaia

DIICOT mai susține că, în perioada 2019-2025, Laura Vicol ar fi sprijinit trei inculpați în săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în legătură cu încheierea și executarea unor promisiuni de vânzare și a unui contract de vânzare-cumpărare pentru imobile din ansambluri rezidențiale din Mamaia și Sinaia.

„I-a sprijinit pe trei inculpați în săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, cu ocazia încheierii și executării unor promisiuni de vânzare și a unui contract de vânzare-cumpărare având ca obiect imobile (apartamente de vacanță) în cadrul ansamblurilor rezidențiale din Mamaia și Sinaia, imobile care fie nu au fost predate, fie nu au fost edificate, inducând în eroare o persoană vătămată, căreia i-a cauzat un prejudiciu în cuantum de peste 122.000 euro”, se arată în comunicatul DIICOT.

Procurorii precizează că aceasta nu ar fi avut o calitate statutară în cadrul uneia dintre societățile cercetate în dosarul penal.

Despre cazul Nordis

Anchetatorii au nominalizat Poliția Locală Năvodari, Inspectoratul de Stat în Construcții Constanța, ANPC, Ministerul Economiei și Turismului, plus ANAF. Unii inspectori s-au făcut că amendează, alții că merg în controale, ori au emis autorizații fără să verifice și situația din teren.

La solicitarea DIICOT, Poliția Locală din Năvodari a prezentat toate documentele întocmite în urma controalelor făcute pe șantierele Nordis. Procurorii DIICOT au constatat că, deși Poliția Locală Năvodari a constatat că Nordis construise fără autorizații patru etaje în plus, Primăria nu a luat nicio măsură. Potrivit legii, era obligată să dispună sistarea lucrărilor și să sesizeze prefectul și organele penale, dar nu a făcut nimic din toate acestea.

I.S.C. Constanța este o altă instituție care a fost luată în vizor. Potrivit procurorilor, inspectorii de acolo au așteptat să fie invitați de Nordis la controale.

„Deși este principala instituție cu competențe în construcții, nu a efectuat niciun control din oficiu în perioada 2019-2024 la șantierul Nordis Mamaia, dincolo de controalele stabilite pe etape de execuție, care se notifică de beneficiar către I.S.C.” - potrivit DIICOT.

Iar Ministerul Economiei și Turismului „(...) a eliberat cu „ușurință” o autorizație de clasificare provizorie fără să verifice îndeplinirea tuturor condițiilor.” - mai transmitea DIICOT în 2025.Suspecții au avut grijă să fie foarte convingători în ochii clienților, investind peste 8 milioane de lei într-un program de marketing. Inclusiv Federația Română de Fotbal a fost sponsorizată cu o sumă importantă, spun procurorii, astfel încât arbitrii au purtat tricouri inscripționate cu Nordis.

Pe de altă parte, cel puțin patru fotbaliști au recunoscut că au investit și ei în proiect.

Unii dintre păgubiți, peste 1.000 la număr, au cerut ajutorul Protecției Consumatorului. Iată ce a făcut autoritatea conform procurorilor:

„A.N.P.C. s-a rezumat la aplicarea unei amenzi pentru nerespectarea termenelor de predare, iar cu privire la clauzele abuzive, deși le-a observat în mod direct, nu a urmat pașii legali, respectiv sesizarea instanței de judecată sau aplicarea de sancțiuni. Unele plângeri au fost respinse ca ‘neconcluzionabile’.” - transmitea DIICOT.

În tot acest timp, inculpații se distrau pe banii oamenilor. Procurorii spun că ar fi cheltuit 800 de mii de lei doar în cluburi de la mare și de la munte. La una dintre petreceri a fost văzută în compania Laurei Vicol și ministrul Sorin Grindeanu. Acesta a precizat că și-a plătit singur consumația.

În fața instanței, Laura Vicol a declarat că este nevinovată și că are încredere că soțul ei nu a înșelat pe nimeni. Dar admite că a fost răsfățată de Vladimir Ciorbă din banii de la Nordis.

„Am fost o femeie cheltuitoare și până să îl cunosc pe soțul meu. Într-adevăr, soțul meu mi-a dat bani de mai multe ori și asta pentru că este soțul meu. Poate am făcut cheltuieli extravagante, în sensul că mi-am cumpărat bijuterii, genți și pantofi, pe care, oricum, le cumpăram și înainte să mă căsătoresc. (...) Singura mea calitate în Compania Nordis este aceea de soție a unuia dintre asociați.” - a declarat Laura Vicol la Curtea de Apel.

Ciolacu și alți membri PSD, implicați

Marcel Ciolacu a zburat, alături de alți lideri PSD și copiii lor, cu un avion privat închiriat de Nordis – companie acuzată de escrocarea a sute de români. Una din călătorii a fost la cursa de Formula 1 din Monaco.

G4Media.ro a publicat în 2024 un document de zbor (cunoscut în industria aviatică drept ”gendec”) din care rezultă că liderii PSD, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Alfred Simonis şi Laura Vicol au zburat în anul 2022 cu jetul privat închiriat de la Ţiriac Air de compania Nordis, care a intrat la începutul lunii octombrie în insolvenţă.

Deşi aceştia au negat cu toţii că ar fi zburat vreodată cu jet privat închiriat de Nordis, cu toţii figurează împreună cu copiii lor în aşa numita”declaraţia generală” (gendec) a zborului din data de 30 Mai 2022 pe ruta Nisa – Bucureşti, de unde liderii PSD împreună cu copiii lor se întoarceau de la Marele Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco.

Liderii PSD au negat că ar fi zburat cu jetul privat plătit de Nordis. Marcel Ciolacu şi Alfred Simonis au declarat explicit pentru G4Media.ro că nu au fost niciodată în jetul privat închiriat de Nordis. Grindeanu s-a rezumat să spună că sunt informaţii false şi că a respectat mereu legea.