RO-Alert la Sibiu: Degajări uriașe de fum de la o stație de sortare a deșeurilor cuprinsă de flăcări

Știri Actuale
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Incendiu sibiu statie de sortare
IGSU

Un incendiu puternic a izbucnit joi seară la o stație de sortare și reciclare a deșeurilor din localitatea Șura Mică, situată în imediata apropiere a municipiului Sibiu. 

autor
Mihai Niculescu

Flăcările au cuprins hala operatorului economic pe o suprafață de aproximativ 700 de metri pătrați, iar degajările masive de fum au determinat autoritățile să emită un mesaj de avertizare RO-Alert pentru populația din zonă.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu, pompierii au intervenit de urgență pentru stingerea flăcărilor. „Din cauza degajărilor mari de fum, s-a transmis mesaj de avertizare RO-Alert pentru locuitorii din zonă”, au precizat reprezentanții ISU, pentru a preveni expunerea cetățenilor la fumul dens și potențial toxic rezultat din arderea deșeurilor.

Forțe suplimentare și roboți de intervenție

Având în vedere amploarea incendiului și riscul major de propagare, forțele de intervenție au fost rapid suplimentate. La fața locului acționează echipaje cu autospeciale de stingere, dar și o autospecială CBRN (echipament specializat pentru intervenții în medii contaminate chimic, biologic, radiologic sau nuclear).

Sprijinul a venit și din județul vecin: ISU Alba a trimis la Șura Mică două autospeciale de stingere și o autospecială dotată cu roboți de intervenție, esențiali pentru a apropia de focar fără a pune în pericol viața pompierilor.

La acest moment, echipele de salvatori lucrează intens pentru limitarea extinderii flăcărilor și pentru localizarea incendiului, misiunea fiind una de durată din cauza materialelor care întrețin arderea.

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Sursa: ProTV

Etichete: incendiu, Sibiu, ro-alert,

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