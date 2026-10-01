RO-Alert la Sibiu: Degajări uriașe de fum de la o stație de sortare a deșeurilor cuprinsă de flăcări

Flăcările au cuprins hala operatorului economic pe o suprafață de aproximativ 700 de metri pătrați, iar degajările masive de fum au determinat autoritățile să emită un mesaj de avertizare RO-Alert pentru populația din zonă.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu, pompierii au intervenit de urgență pentru stingerea flăcărilor. „Din cauza degajărilor mari de fum, s-a transmis mesaj de avertizare RO-Alert pentru locuitorii din zonă”, au precizat reprezentanții ISU, pentru a preveni expunerea cetățenilor la fumul dens și potențial toxic rezultat din arderea deșeurilor.