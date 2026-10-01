Nicuşor Dan: Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
Nicusor dan adm prezidentiala 25 mai
Administraţia Prezidenţială

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că nu poate fi de acord cu alegerile anticipate, deoarece ţara ar rămâne blocată cel puţin cinci luni de zile, în care nu se va putea face o rectificare de buget. 

autor
Mihaela Ivăncică

El a mai precizat că nici investitorii nu ar fi de acord cu alegerile anticipate. Şeful statului spune că este un om responsabil şi că nu se joacă de-a soarta acestei ţări, scrie news.ro.

„Alegerile anticipate... Teoretic sună foarte bine. Adică partidele nu se înţeleg, ne întoarcem la popor, poporul decide. Numai că în practică noi suntem aşa... Nu avem o rectificare, da? Un guvern interimar nu poate să facă rectificare. Alegerile anticipate înseamnă cinci luni în care noi nu putem face rectificare, înseamnă că nu mai dăm bani la ambulanţe, nu mai dăm bani la sistemul sanitar”, a afirmat şeful statului, într-o conferinţă de presă.

Potrivit acestuia, „noi suntem o ţară care trăieşte pe datorie de mult timp şi, trăind pe datorie, nu poate să se joace cu fluxurile financiare care îi menţin activitatea curentă”.

Ce mesaj spune Nicuşor Dan că a primit de la investitori

„Mesajul pe care l-am primit de la investitori - care sunt bănci, fonduri, fonduri de pensii şi aşa mai departe, care împrumută România şi care îi asigură funcţionarea curentă, a fost nu alegerilor anticipate”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Preşedintele a precizat că nu se joacă de-a soarta acestei ţări şi că oamenii i-au dat un mandat în urmă cu un an şi patru luni.

„Eu sunt un om responsabil, adică nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări ca să vedem ce iese dintr-o alegere. Haideţi să ne uităm ce înseamnă alegerile anticipate. Înseamnă Birou Electoral Central, panouri pe străzi, dezbateri în studiourile de televiziune şi prin februarie o să avem un rezultat al alegerilor anticipate care, dacă ne uităm la sondaje de opinie, e cam tot ce avem acum şi, din nou, aceleaşi partide trebuie să negocieze formarea unui guvern. Asta e, din nou, mă întorc la mandatul pe care oamenii mi l-au dat acum un an şi patru luni, care spune pro-occidental, şi aici e o discuţie, şi mai ales stabilitate financiară ca să nu ne jucăm cu veniturile oamenilor. Sunt oameni cu copii, cu rate, nu putem să ne jucăm cu vieţile lor, pur şi simplu”, a declarat Nicuşor Dan.

Preşedintele invocă necesitatea unui guvern cu puteri depline

Întrebat de câte guverne mai e nevoie până când unul dintre ele trece la vot, Nicuşor Dan a afirmat că o atitudine responsabilă ar fi fost să avem un guvern imediat după moţiunea de cenzură în urma căreia a căzut Guvernul Bolojan.

„O atitudine responsabilă ar fi fost să avem un guvern imediat după moţiunea de cenzură sau o bună înţelegere înainte de moţiunea de cenzură, să nu ajungem la moţiune de cenzură. Nu s-a întâmplat asta şi atunci am spus-o şi, evident, că menţin ce am spus: între interesul naţional şi interesul de partid, de multe ori s-a văzut interesul de partid”, a declarat Nicuşor Dan.

În repetate rânduri, preşedintele a afirmat că alegerile nu sunt soluţia şi că nu va dizolva Parlamentul.

Un model chinez de IA a oferit instrucțiuni pentru arme biologice. Trump cere dezvoltarea „Superinteligenței”

Sursa: News.ro

Etichete: nicusor dan, alegeri anticipate,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Soția lui Robert Lewandowski a încins internetul: „WOW! Ce femeie frumoasă!”
FOTO Soția lui Robert Lewandowski a încins internetul: „WOW! Ce femeie frumoasă!”
Citește și...
Nicusor dan 11 septembrie inquam photos george calin
Stiri Politice
Nicuşor Dan, către cei care-l critică: E o diferenţă între emoţie şi dorinţă şi un principiu fundamental al democraţiei

Preşedintele Nicuşor Dan spune că înţelege dezamăgirea celor care îl critică pe reţelele sociale, dar subliniază diferenţa dintre emoţie şi dorinţă şi principiul majorităţii, esenţial în democraţie.

Nicușor Dan protv
Stiri Politice
Nicușor Dan promite din nou raportul privind anularea alegerilor: „Era printre primele 3 lucruri de care mă ocupam”

Președintele Nicușor Dan a dat asigurări că raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 va fi făcut public, precizând că, înainte de actuala criză politică, acesta era unul dintre primele trei lucruri de care se ocupa.

Ctp inquam photos simion sebastian tataru
Știri Actuale
CTP îl critică pe Nicușor Dan pe tema anticipatelor: Că alegerile „sunt rele”, n-a spus nici măcar Ceaușescu

Cristian Tudor Popescu a comentat declarațiile recente ale lui Nicușor Dan pe tema alegerilor anticipate. Gazetarul a criticat faptul că președintele a exclus un astfel de scenariu.

Recomandări
Nicusor dan adm prezidentiala 25 mai
Stiri Politice
Nicuşor Dan: Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că nu poate fi de acord cu alegerile anticipate, deoarece ţara ar rămâne blocată cel puţin cinci luni de zile, în care nu se va putea face o rectificare de buget. 

Top masini second hand 2
Știri Actuale
CNAIR nu va sancționa utilizatorii care n-au putut achiziționa TollRo din 1 octombrie, din cauza problemelor de pe platformă

CNAIR nu va aplica sancțiuni pentru utilizatorii care nu au putut achiziționa Toll începând din data de 1 octombrie, până la remedierea problemelor tehnice ale platformei, a anunțat joi compania de drumuri.

Gettyimages 2297373318
Stiri externe
Bărbatul care a înjunghiat pilotul Flydubai este din Oman și este extrem de religios. Mărturii ale pasagerilor

Anchetatorii israelieni caută frenetic explicații pentru incidentul terifiant de la bordul zborului Flydubai către Tel Aviv. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 24 | Cum prevenim riscurile cardiovasculare în diabet

27:18

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Septembrie 2026

48:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Septembrie 2026

01:56:24

Alt Text!
iBani
iBani - 29 Septembrie 2026

13:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

FCSB, prima mutare după revenirea lui Reghecampf?

Sport

Mesajul primit de Gigi Becali din partea unui rival din campionat: ”Clar, nu arătau bine!”