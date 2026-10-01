Nicuşor Dan: Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări

„Alegerile anticipate... Teoretic sună foarte bine. Adică partidele nu se înţeleg, ne întoarcem la popor, poporul decide. Numai că în practică noi suntem aşa... Nu avem o rectificare, da? Un guvern interimar nu poate să facă rectificare. Alegerile anticipate înseamnă cinci luni în care noi nu putem face rectificare, înseamnă că nu mai dăm bani la ambulanţe, nu mai dăm bani la sistemul sanitar”, a afirmat şeful statului, într-o conferinţă de presă.

El a mai precizat că nici investitorii nu ar fi de acord cu alegerile anticipate. Şeful statului spune că este un om responsabil şi că nu se joacă de-a soarta acestei ţări, scrie news.ro.

Potrivit acestuia, „noi suntem o ţară care trăieşte pe datorie de mult timp şi, trăind pe datorie, nu poate să se joace cu fluxurile financiare care îi menţin activitatea curentă”.

Ce mesaj spune Nicuşor Dan că a primit de la investitori

„Mesajul pe care l-am primit de la investitori - care sunt bănci, fonduri, fonduri de pensii şi aşa mai departe, care împrumută România şi care îi asigură funcţionarea curentă, a fost nu alegerilor anticipate”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Preşedintele a precizat că nu se joacă de-a soarta acestei ţări şi că oamenii i-au dat un mandat în urmă cu un an şi patru luni.

„Eu sunt un om responsabil, adică nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări ca să vedem ce iese dintr-o alegere. Haideţi să ne uităm ce înseamnă alegerile anticipate. Înseamnă Birou Electoral Central, panouri pe străzi, dezbateri în studiourile de televiziune şi prin februarie o să avem un rezultat al alegerilor anticipate care, dacă ne uităm la sondaje de opinie, e cam tot ce avem acum şi, din nou, aceleaşi partide trebuie să negocieze formarea unui guvern. Asta e, din nou, mă întorc la mandatul pe care oamenii mi l-au dat acum un an şi patru luni, care spune pro-occidental, şi aici e o discuţie, şi mai ales stabilitate financiară ca să nu ne jucăm cu veniturile oamenilor. Sunt oameni cu copii, cu rate, nu putem să ne jucăm cu vieţile lor, pur şi simplu”, a declarat Nicuşor Dan.

Preşedintele invocă necesitatea unui guvern cu puteri depline

Întrebat de câte guverne mai e nevoie până când unul dintre ele trece la vot, Nicuşor Dan a afirmat că o atitudine responsabilă ar fi fost să avem un guvern imediat după moţiunea de cenzură în urma căreia a căzut Guvernul Bolojan.

„O atitudine responsabilă ar fi fost să avem un guvern imediat după moţiunea de cenzură sau o bună înţelegere înainte de moţiunea de cenzură, să nu ajungem la moţiune de cenzură. Nu s-a întâmplat asta şi atunci am spus-o şi, evident, că menţin ce am spus: între interesul naţional şi interesul de partid, de multe ori s-a văzut interesul de partid”, a declarat Nicuşor Dan.

În repetate rânduri, preşedintele a afirmat că alegerile nu sunt soluţia şi că nu va dizolva Parlamentul.