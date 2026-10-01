Se știe că un pilot originar din Oman - și aparent extrem de religios - l-a înjunghiat pe comandantul de zbor. Scopul lui ar fi fost să deturneze avionul și să-l lovească de sol, pe pământ israelian.

Noroc că mai mulți pasageri au reușit să-l imobilizeze pe agresor, iar doi piloți din rândul călătorilor au preluat controlul aeronavei.

Aparatul de zbor, deviat de la traseu, a aterizat în Arabia Saudită. Apoi, pasagerii au fost transportați cu alte două avioane la Tel Aviv.

Pilotul înjunghiat, de origine indiană, a fost operat și se află în afara oricărui pericol.

Asaf le-a povestit jurnaliștilor israelieni cum a intervenit, pentru a-l imobiliza pe copilotul care l-a înjunghiat pe comandantul aeronavei. Victima a apucat, se pare, să deschidă ușa cockpitului, care stă în mod normal închisă în timpul zborului.

Asaf: „Ușa cabinei era deschisă și am văzut că locul era complet acoperit de sânge. Împreună cu încă doi bărbați, am intrat și am încercat să-l imobilizăm pe atacator, iar în cele din urmă am reușit. Ne-au ajutat și câțiva membri ai echipajului.”

L-au imobilizat cu bride din plastic și cu firul unor căști audio - au povestit, odată ajunși în Israel, și ceilalți pasageri socotiți eroi. Yaniv a fost lăudat în persoană de premierul Benjamin Netanyahu.

Yaniv Hayoun, pasager: Când am intrat, l-am văzut pe atacator peste instrumentele de bord, între cele două scaune. Nu era niciun pilot pe scaune, unul era căzut pe podea, iar celălalt era peste instrumente. O altă persoană a intrat cu mine. L-am prins pe atacator și l-am imobilizat printr-o priză la gât, apoi l-am tras afară din cabină.

Netanyahu: Ce făcea la instrumentele de bord? Tu ai tras de comenzi?

Yaniv: Da.

Netanyahu: Știai să tragi spre tine?

Yaniv: Da. Sunt familiarizat cu aviația din emisiunile TV cu mistere aviatice. Avionul a început să se redreseze. Apoi pilotul mi-a spus că preia el controlul aeronavei.

De fapt, doi piloți care se aflau întâmplător la bord au preluat controlul aeronavei. În acest timp, un alt pasager, medic, i-a acordat primul ajutor comandantului avionului.

Shota Musaev, medicul care l-a tratat pe pilotul rănit: Pilotul pierduse foarte mult sânge. Era grav rănit. Mâna stângă îi era grav afectată. La fel și mâna dreaptă, capul și spatele.

Pasagerii au trecut prin clipe de groază. Avionul a coborât extrem de rapid - în mai puțin de două minute - de la altitudinea de 10.400 de metri la 5.200 de metri.

„Am început să auzim țipete. La bord se aflau și foarte mulți bebeluși și copii mici. Apoi au început să vină oameni din partea din față a aeronavei, unii dintre ei având pete de sânge pe haine, iar atunci ne-am dat seama că era o situație mult mai gravă și mai complicată.”

Alexandru Geică, comandant și instructor de zbor: „Probabil că din răfuiala care a ieșit au decuplat pilotul automat. Pilotul automat se poate decupla prin buton sau dacă forțezi comenzile fizic și atunci probabil în ce răfuială au avut din interior au forțat comenzile fizic, pilotul automat s-a decuplat și așa s-a ajuns la pierderea atitudinei respective.”

Avionul a transmis un cod de urgență la aproximativ două ore după ce a decolat din Dubai, cu destinația Tel Aviv. Câteva minute mai târziu, aeronava a trecut la codul utilizat pentru semnalarea unei deturnări. Dar ulterior a revenit la semnalul general de urgență.

„Au fost momente în care se putea spune că avionul era practic în cădere liberă. Sentimentul era unul de neputință totală, de pierdere completă a controlului.”

Avionul companiei Flydubai, care transporta în jur de 170 de israelieni, majoritatea israelieni, a fost redirecționat și a aterizat pe Aeroportul Tabuk, din nord-vestul Arabiei Saudite, cu o bucată din ampenajul vertical lipsă.

La aproape 12 ore de la incident, pasagerii israelieni au ajuns la Tel Aviv.

Atât comandantul de zbor, cât și secundul acestuia, au fost transportați la spital în Arabia Saudită. Potrivit presei israeliene, copilotul a fost reținut de autoritățile saudite pentru a fi interogat. Comandantul de zbor este de origine indiană, în timp ce agresorul ar fi originar din Oman.