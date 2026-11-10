Mii de oameni la marșul tăcut din Cracovia, condus de liderii Poloniei, în memoria victimelor atacului armat. GALERIE FOTO

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Zeci de mii de oameni au participat luni seara la un marș tăcut în Cracovia, condus de președintele și premierul Poloniei, în memoria victimelor unui atac armat care a șocat țara în weekend.

autor
Ines Paris

Participanții au pornit din piața centrală istorică a orașului, unde a avut loc atacul, sâmbătă după-amiază, potrivit The Guardian.

Cei îndoliați s-au oprit la un memorial acoperit cu flori, amplasat în locul în care atacatorul a deschis focul din mașina sa, ucigând șase persoane și rănind alte 15.

Președintele naționalist Karol Nawrocki și premierul de centru Donald Tusk, rivali politici care sunt rareori văzuți împreună, au condus mulțimea prin oraș, alături de primarul Cracoviei, Lukasz Gibala.

„Pentru Polonia, acesta este întotdeauna un semn de speranță: faptul că, deși putem avea opinii diferite, suntem totuși capabili să cooperăm, să dialogăm și să căutăm ceea ce ne unește”, a declarat vicepremierul Władysław Kosiniak-Kamysz pentru TVN24.

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„Suntem capabili să dăm dovadă de solidaritate în momente dificile. Împreună, îi putem sprijini pe cei care au nevoie de ajutor”, a adăugat el.

Atacatorul a murit la spital. Anchetatorii încearcă să stabilească motivul masacrului

Un polonez acuzat că a comis atacul din Cracovia a murit luni la spital, la două zile după ce fusese grav rănit într-un schimb de focuri cu poliția, au anunțat autoritățile.

Inițial, bărbatul fusese asociat extremei drepte, însă procurorii au declarat ulterior că motivele pentru care a ucis nouă persoane, inclusiv trei membri ai aceleiași familii, rămân neclare.

Tânărul de 24 de ani, îmbrăcat în echipament militar, ar fi deschis focul cu o pușcă semiautomată în piața centrală din Cracovia, ucigând șase persoane. Trupurile părinților și ale unei surori ale acestuia au fost găsite în locuința familiei, într-un alt oraș.

Doi polițiști, grav răniți în timpul urmăririi, l-au împușcat pe bărbat într-o intersecție din apropierea pieței centrale. După trei intervenții chirurgicale, suspectul a fost declarat decedat, au anunțat autoritățile regionale.

Procurorii l-au identificat pe bărbat drept Michał Oksiński, în vârstă de 24 de ani, din orașul Ostrowiec Świętokrzyski, situat în sud-estul Poloniei.

Autoritățile declaraseră anterior că bărbatul era „fascinat de ideologiile de extremă dreapta”, iar Tusk a descris atacul armat, cel mai grav din țară de la căderea comunismului, în 1989, drept un act de „terorism”.

Însă, în cadrul unei conferințe de presă susținute luni, procurorii au declarat că nu există dovezi care să-l lege pe suspect de o anumită orientare politică.

„Nu avem concluzii care să ne permită să afirmăm în mod categoric și responsabil că a fost inspirat de o anumită ideologie”, a declarat Przemysław Nowak, purtătorul de cuvânt al Parchetului Național.

„Este mult prea devreme pentru a comenta motivele. Nu am găsit simboluri evidente care să fie asociate, în general, cu o anumită mișcare politică, fie ea de extremă dreapta sau de extremă stânga.”

O purtătoare de cuvânt a Ministerului de Interne a declarat pentru radioul polonez că „numeroasele însemne și ecusoane” de pe hainele lui Oksiński sunt analizate în cadrul anchetei.

Potrivit autorităților, printre cele șase persoane ucise în atacul armat din Cracovia s-au numărat o femeie din Austria și un bărbat britanic. Printre cele 15 persoane rănite se aflau cetățeni austrieci, britanici, germani, portughezi și ruși.

Autoritățile au anunțat că persoanele rănite se aflau în stare „stabilă” luni.

Deși motivele lui Oksiński nu sunt clare, anchetatorii tratează atacul armat drept un incident terorist. Potrivit informațiilor citate de presa poloneză, suspectul nu avea antecedente penale.

Suspectul era membru al unui club de tir, la fel ca tatăl său. În urma percheziției, anchetatorii au confiscat 11 arme de foc.

Bunica acestuia a declarat, potrivit presei poloneze, că Oksiński obținuse anul acesta permisul de port-armă.

În urma atacului, Ministerul de Interne a anunțat o revizuire a condițiilor de acordare a permiselor pentru arme de foc, astfel încât dosarele medicale ale deținătorilor de permise să fie actualizate periodic.

Polonia a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de permise pentru arme de foc. În 2025, au fost acordate peste 50.000 de permise noi, numărul total ajungând la 411.000, potrivit poliției.

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Sursa: The Guardian

Etichete: Polonia, cracovia, atac, comemorare, victime,

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