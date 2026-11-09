După o operație de 12 ore, s-a trezit din coma indusă și a întrebat de starea partenerului său de intervenție, celălalt polițist rănit. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Potrivit autorităților poloneze, prima patrulă a început intervenția la doar 23 de secunde după ce a fost primit apelul prin care era semnalat atacul. Schimbul de focuri dintre polițiști și suspect a avut loc la aproximativ trei minute de la primele sesizări.

În înregistrările filmate de martori, de la mică distanță, se observă cum atacatorul coboară din mașină și îndreaptă arma spre polițiști. Cei doi agenți cad la pământ în timpul confruntării. Ulterior, unul dintre ei se ridică și înaintează spre agresorul aflat pe asfalt, trăgând asupra lui de mai multe ori.

Atacatorul purta o vestă antiglonț și a continuat să tragă chiar și după ce a fost doborât.

Cei doi chirurgi care tocmai luaseră masa lângă Piața centrală și s-au grăbit să acorde primul ajutor la locul atacului i-au tratat atât pe atacator, cât și pe cei doi polițiști răniți – identificați drept Jakub Kulik și Artur Morański.

Prof. Michal Pedziwiatr, Șeful Secției a II-a de Chirurgie, Universitatea Jagiellonă: „Prietenul (și colegul) meu l-a luat în primire pe polițistul rănit care era în stare cea mai gravă. El pur și simplu și-a introdus mâna în pieptul pacientului pentru a opri sângerarea. Și această intervenție a ajutat, până la sosirea ambulanței și trimiterea pacientului la spital. Ca medic, eu îi tratez pe toți acești oameni ca și când ar fi victime. Desigur, știam că unul dintre aceștia este suspectul, dar n-a schimbat modul în care am intervenit”.

Morański – polițistul de 27 de ani, care a reușit să-l oprească pe atacator, a fost grav rănit,

Dr. Mateusz Wierdak, medic chirurg generalist, Spitalul Universitar din Cracovia: „Dar un eroism deosebit a demonstrat polițistul care a reușit, în cele din urmă, să-l imobilizeze pe acest pacient – pe atacator. Da, pe atacator, chiar dacă el însuși avea o rană gravă în zona toracică. A dat dovadă de un curaj extraordinar. Vreau să-i mulțumesc, pentru că, dacă nu ar fi reușit să-l oprească, atacatorul ar fi putut continua să conducă pe strada pe care mergeam noi, iar unul dintre membrii familiei noastre sau chiar noi înșine am fi putut deveni următoarele victime”.

Rănile au fost grave. Polițistul a avut nevoie de o intervenție chirurgicală care a durat 12 ore. Acum este în stare stabilă. Celălalt polițist rănit, Jakub Kulik, este într-o stare mai bună.

Premierul Donald Tusk a scris pe rețeaua X: „Primele cuvinte rostite de curajosul polițist Artur Morański după ce s-a trezit au fost: «Kuba este în viață?» Întreba despre Jakub Kulik, celălalt erou. Momente ca acestea îți redau încrederea în umanitate”.

Atacul armat a provocat un val de solidaritate cu cei doi polițiști. O platformă pentru strângerea de fonduri a mobilizat peste 90.000 de oameni, care au donat un milion și câteva sute de mii de euro.

Am păstrat cuvintele și ordinea lor, intervenind doar asupra diacriticelor, ortografiei, punctuației și greșelilor gramaticale evidente.