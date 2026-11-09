Atacatorul în vârstă de 24 de ani a intrat, sâmbătă, cu mașina în Piața Centrală din Cracovia, o zonă turistică foarte populară, care atrage vizitatori din întreaga lume, și a deschis focul la întâmplare.

Potrivit autorităților, înainte de a se îndrepta spre Cracovia, acesta a ucis și trei membri ai familiei sale, în orașul Ostrowiec Świętokrzyski, din estul țării.

„Dorim să vă informăm că autorul evenimentelor tragice a murit în spital în această dimineață devreme”, a transmis poliția regională pe rețelele sociale, luni dimineață.

Atacatorul, identificat drept Michał Oksiński, a fost împușcat de polițiști în timpul unui schimb de focuri, după ce a lansat atacul mortal. Acesta a fost reținut și transportat la spital pentru o intervenție chirurgicală, însă a murit luni.

Într-o intervenție pentru postul privat de televiziune TVN24, guvernatorul regional Krzysztof Klęczar a declarat că Oksiński a murit la ora 4:30.

„Starea sa era extrem de gravă încă de la început și a fost descrisă drept critică. Medicii au luptat pentru a-i salva viața, în ciuda lucrurilor îngrozitoare pe care le făcuse. A fost supus la cel puțin trei intervenții chirurgicale”, a declarat Klęczar, potrivit TWP World.

Șase persoane – patru cetățeni polonezi, un bărbat britanic și o femeie austriacă – au fost ucise în timpul atacului din centrul Cracoviei.

Alte 15 persoane, atât cetățeni polonezi, cât și străini, au fost rănite.

Przemysław Nowak, purtătorul de cuvânt al Parchetului Național din Polonia, a declarat luni că două persoane au fost deja externate, în timp ce alte șapte primesc în continuare îngrijiri medicale pentru răni care nu le pun viața în pericol.

Ceilalți pacienți se află în continuare în stare gravă, a precizat acesta, două persoane fiind în stare critică.