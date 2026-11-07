Atac armat în apropierea pieței principale din Cracovia. Cinci morți și peste 10 răniți, printre care și polițiști
Atac armat în apropierea pieței principale din Cracovia. Cinci morți și peste 10 răniți, printre care și polițiști

Atac armat în apropierea pieței principale din Cracovia. Cinci morți și peste 10 răniți, printre care și polițiști

Stiri externe
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Data actualizării:
Atac cracovia
Profimedia

Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte aproximativ douăsprezece au fost rănite într-un incident armat care a avut loc sâmbătă seara în piața principală din Cracovia, Polonia, potrivit poliției poloneze.

autor
Aura Trif

Știre în curs de actualizare.

Update: Poliția a actualizat numărul victimelor. Potrivit ultimelor date, 5 persoane au fost ucise și aproximativ 12 au fost rănite în urma atacului de sâmbătă. Suspectul a fost împușcat de poliție și a fost transportat la spital, a declarat poliția.

﻿Printre răniți se află și polițiști.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a scris pe X că poliția anchetează un incident armat și că este ținut la curent de către Ministerul de Interne, potrivit CNN.

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Potrivit martorilor aflați la fața locului, un bărbat aflat într-o mașină neagră a traversat piața și a tras mai multe focuri cu o pușcă. Informația a fost confirmată și de poliție, pe contul de X. Piața principală din Cracovia, înconjurată de cafenele și baruri, este, de obicei, o zonă aglomerată, foarte apreciată de turiști.

Atenție! Imagini cu un puternic impact emoțional.

Reacții după tragicul atac

Ministrul român de Externe, Dan Neculăescu, și-a exprimat sprijinul într-un mesaj pe rețelele sociale. „Suntem șocați de îngrozitorul atac armat din Cracovia. Transmitem condoleanțe sincere lui @sikorskiradek și familiilor victimelor, precum și urări de însănătoșire grabnică celor răniți. Echipa noastră consulară se află în strânsă legătură cu autoritățile poloneze. România este alături de Polonia”, a transmis Neculăescu pe X.

„Rămân în contact cu autorităţile şi aştept o explicaţie completă a circumstanţelor acestor evenimente tragice. Siguranţa polonezilor este o prioritate absolută”, a scris preşedintele Karol Nawrocki, la scurt timp după atac.

„O tragedie teribilă a lovit Piaţa Centrală din Cracovia. Inima mea este alături de familiile şi cei dragi ai victimelor acestei tragedii de neimaginat. Autorul a fost rănit şi reţinut. Parchetul, poliţia şi toate serviciile relevante lucrează deja la faţa locului, obţinând probe şi investigând circumstanţele atacului. Statul ia măsuri. Facem apel la calm şi le cerem oamenilor să nu obstrucţioneze serviciile de urgenţă. Ne vom asigura că autorul acestei infracţiuni va fi adus în faţa justiţiei şi pedepsit aspru”, a scris și ministrul Justiţiei, Waldemar Żurek, pe X.

Tom Rose, ambasadorul SUA în Polonia, a scris pe X: "Aflăm detalii despre îngrozitorul atac armat în masă din Cracovia, un atac sălbatic şi criminal care a zdruncinat pacea Poloniei. America este alături de Polonia în aceste momente întunecate, aşa cum Polonia este alături de iubiţii săi cetăţeni din Cracovia".

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Sursa: CNN

Etichete: atac, Polonia, cracovia,

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