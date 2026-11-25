Accident grav surprins de o cameră de supraveghere. Două mașini s-au ciocnit frontal în Botoșani
Cinci oameni au fost răniți, într-un grav accident rutier, produs miercuri după-amiază, în județul Botoșani. Impactul a fost surprins de o cameră de supraveghere. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
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În imagini se vede cum două mașini s-au ciocnit frontal, în localitatea Curtești, după ce un șofer de 24 de ani a pierdut controlul volanului și a ajuns pe contrasens, în fața unei autoutilitare.
În cele două vehicule se aflau cinci persoane, cu vârste între 18 și 49 de ani. Trei din ele au rămas blocate în caroseriile distruse și au avut nevoie de ajutorul pompierilor de la descarcerare.
Apoi toate cele 5 victime au fost transportate la spital. Potrivit polițiștilor, niciunul dintre șoferi nu consumase alcool. A fost deschis în acest caz un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
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