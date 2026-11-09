Fusese rănit, în schimbul de focuri cu polițiștii, care l-au împușcat, în mai puțin de trei minute de la începerea atacului, împiedicând astfel un masacru de proporții și mai mari.

Inițial, autoritățile din Polonia au declarat că atacatorul părea să fi fost inspirat de „ideologii de extremă dreaptă”, însă ulterior au precizat că încă investighează posibilele motive ale asasinatului.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Doi chirurgi care sunt și prieteni de la Spitalul Universitar din Cracovia tocmai luaseră masa împreună cu familiile lor la un restaurant din Piața Centrală, când au răsunat focurile de armă.

Michal Pedziwiatr – Șeful Secției a II-a de Chirurgie, Universitatea Jagiellonă: „A fost o chestiune de secunde. Am auzit focuri de armă. Fiul meu ne-a atras atenția că acolo, în depărtare, oamenii trăgeau unii în alții și cădeau la pământ. Focurile de armă s-au oprit destul de repede. Atunci am decis să mergem la locul incidentului. Pentru că, acolo unde se trage, probabil există și victime”.

Dr. Mateusz Wierdak – Medic chirurg generalist, Spitalul Universitar din Cracovia: „Polițiștii au acționat foarte profesionist. Imediat ce m-am prezentat ca fiind medic chirurg specializat în traumatologie, de la spital, ne-au încredințat coordonarea operațiunii de salvare, pentru a putea organiza intervenția. Ei s-au concentrat pe securizarea perimetrului”.

Alina împreună cu soțul ei fostul fotbalist Florentin Petre locuiesc în Cracovia. Femeia spune cu recunoștință că sâmbătă nu a mai ajuns la biserica din zona în care s-a întâmplat atacul.

Alina Petre: „Mi-e și greu sa povestesc despre asta, am conștientizat în ce pericol puteam eu să fiu, sâmbătă în jurul orei 14, 15 ora locală ar fi trebuit să fiu undeva aici în centru, e o biserică creștin ortodoxă de rit vechi pe care o vizitez și as fi vrut și sâmbăta să ajung. Există posibilitatea să fiu martoră, să trăiesc să fiu în zonă, să aud, Dumnezeu a lucrat de așa natură ca eu să nu fiu aici”.

Comisar-șef Andrzej Fijolek – Inspectoratul General al Poliției Naționale din Polonia: „La scurt timp după ora 4:30 dimineața, bărbatul responsabil pentru masacrul din Cracovia a murit la spital. În ceea ce privește acest masacru, evenimentele au avut, de fapt, două componente. Prima a fost incidentul petrecut în apartamentul agresorului, despre care noi nu aveam cunoștință și cu privire la care nu am primit nicio sesizare privind focuri de armă. Niciuna dintre persoanele aflate acolo nu a auzit vreo ceartă sau focuri de armă. A urmat apoi masacrul din Cracovia, când agresorul a intrat cu mașina în piața centrală și a început să tragă”.

Părinții și sora de 21 de ani a atacatorului au fost găsiți împușcați mortal, la domiciliul familiei, la 150 de kilometri de Cracovia.

Apoi, șase persoane – patru femei și doi bărbați – au fost confirmate ca fiind ucise în atac. Unul dintre bărbații uciși era britanic, iar una dintre femeile ucise era austriacă.

Identitatea atacatorului nu a fost dezvăluită în mod oficial. Autoritățile au anunțat inițial că ar fi fost aparent inspirat de "ideologii de extremă dreapta", însă ulterior au precizat că investighează toate posibilele motivații ale acestuia.

Comisar-șef Andrzej Fijolek – Inspectoratul General al Poliției Naționale din Polonia: „Stabilirea adevărului va fi cu siguranță dificilă, deoarece, în condițiile în care atacatorul a murit și nu există martori direcți ai evenimentelor petrecute în locuința sa din voievodatul Sfintei Cruci, reconstituirea tuturor circumstanțelor s-ar putea dovedi într-adevăr o provocare”.

Foști colegi de școală ai ucigașului spun că acesta făcea desene macabre în cursul orelor, dar și că era interesat de religie. Atât în locuință, cât și în mașina din care a semănat moarte au fost găsite numeroase arme, dar și muniție. Și el, și tatăl său aveau permis de portarmă.

Autoritățile nu au confirmat deocamdată apartenența ucigașului la vreo grupare paramilitară sau la vreo organizație de tir sportiv.